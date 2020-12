Viele Seelen pochten in seiner Brust, doch am 17. Dezember hörte das Herz von Helmut Hauer (81) auf zu schlagen. Er war Lehrer und Direktor an der Hauptschule Etsdorf, Funktionär bei Fechtklub und Alpenverein, und nicht zuletzt jahrzehntelang Leiter der Sportredaktion der „NÖN Kremser Zeitung“.

Für den KSC war er Stadionsprecher, privat schlug sein Herz für Austria Wien und vor allem für Bayern München. Dutzende Male verfolgte er Spiele live im Olympiastadion, sonst vor dem Fernseher. Mit seinem Wissen über Ergebnisse, Ereignisse und Spielernamen war er ein wandelndes Sportlexikon. Als er sich aus der Sportberichterstattung Mitte der 1990er-Jahre zurückzog, schrieb er als stadtbekannter „Spaziergänger“ weiter für die NÖN.

Aktiv war Helmut Hauer darüber hinaus als Sportfunktionär: 1956 gründete er den Kremser Fechtklub und war fast 60 Jahre lang dessen Obmann, daneben von 1972 bis 2010 Jugendwart des Kremser Alpenvereins, zu dessen Ehrenmitglied er ernannt wurde.