St. Leonhard: Altbürgermeister Franz Purker tot

Die Gemeinde St. Leonhard trauert um Altbürgermeister Franz Purker, der am 8. Juli im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Purker war von Geburt an am Hof im Wolfshoferamt zu Hause. 1960 heiratete er Gattin Leopoldine, die ihm fünf Kinder schenkte. Von 1961 bis 1997 führte Purker die Acker-und Viehwirtschaft. 1980 zog der Landwirt für die ÖVP in den Gemeinderat ein, wurde gleich Vizebürgermeister und kam 1985 ins höchste Gemeindeamt, das er bis 2000 bekleidete.

Ein umfangreicher Wegebau und ein Zubau zum Kindergarten fielen in die Zeit Purkers als Bürgermeister. Der Ehrenring und die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde waren Lohn für sein Engagement. Der besondere Einsatz des bescheidenen Mannes galt auch dem Roten Kreuz. Von der ersten Minute an im Team der 1982 gegründeten Ortsstelle des RK Krems, absolvierte Purker viele Dienste als Rettungsfahrer und war von 1992 bis 2007 Chef der Kremser „Rettungs-Filiale“, die wegen Personalmangels 2011 aufgelöst werden musste.

Das Begräbnis findet am Freitag, 14. Juli, um 10 Uhr, in der Pfarrkirche St. Leonhard statt.