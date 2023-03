Trauer um Etsdorfer Unternehmer

Heinz Hofer-Wittmann, der ehemalige Geschäftsführer von Wittmann Möbelwerkstätten, ist tot. Der gebürtige Wiener verstarb am 13. März im Alter von 78 Jahren. Was bleibt, ist die Erinnerung an einen großen Unternehmer, Kunstliebhaber und Familienmenschen.

Hofer-Wittmann war nach seinem Studium an der Hochschule für Welthandel als Führungskraft im Marketing und Verkauf namhafter österreichischen und internationalen Unternehmen tätig. Ab 1973 arbeitete er – unterbrochen von einem kurzen Wien-Intermezzo – für das Etsdorfer Familienunternehmen, seit 1989 in der Rolle des geschäftsführenden Gesellschafters. In dem Traditionsbetrieb lernte der Kunstliebhaber seine spätere Frau Ulrike kennen, die ihm drei Töchter und einen Sohn schenkte. Für sein vielfältiges Wirken erhielt Wittmann den Berufstitel Kommerzialrat, das Goldene Ehrenzeichen des Landes und das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.