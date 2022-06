Stadtweinbauverein Krems kehrte in den Pavillon zurück

Werbung

Zur "Nacht des Kremser Weins" lud der Stadtweinbauverein Krems in und um dem Pavillon in der Kremser Grün-Oase.

Im sommerlichen Ambiente des Stadtparks durfte sich der Verein im Musikpavillon nach zweijähriger Pause am 23. Juni endlich wieder in voller Pracht präsentieren. 2008 gegründet, war es dem Verein von Anfang an ein Anliegen, die Kremser Winzer zu einer Gemeinschaft zusammenzuführen, um den Kremser Wein gemeinsam vor den Vorhang zu holen. Ein gelungenes Unterfangen!

"Gemeinsames vor das Trennende zu stellen" ist das Motto des Vereins, das besonders in der heutigen Zeit große Bedeutung hat und das der Stadtweinbauverein zu Recht gefeiert hat. "Wir sind froh, endlich wieder einmal ein Fest veranstalten zu können", freut sich der stellvertretende Obmann des Vereins, Franz Tanzer. "Nach der wetterbedingten Verschiebung ist der heutige Termin für uns so etwas wie ein Lotto-Sechser."

14 Kremser Winzer präsentierten im Rahmen der gelungenen Veranstaltung ihre besten Produkte - vom Grünen Veltliner über den Riesling bis zu ausgesuchten Rotweinen wurde eine breite Palette geboten. Für den kulinarischen Genuss sorgte Peter Luf mit seinen regionalen Antipasti, und natürlich durfte auch das "Kremser Laberl" nicht fehlen. Musikalisch wurde der der Festabend von der jungen Kremser "Borderland Dixie Band" gestaltet, die viele Gäste in Tanzstimmung brachte und aus den gemütlichen Liegestühlen holte und dem Sommerabend im Stadtpark ein ganz besonderes Flair verlieh.

