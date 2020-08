Auch wenn Finanzminister Gernot Blümel am Montag der Nachtgastronomie einen 100-prozentigen Fixkostenzuschuss zusagte: die Sorgenfalten bei den Betroffenen bleiben. Schuld daran sind die Öffnungszeiten. Bars und Clubs müssen nach wie vor um 1 Uhr schließen.

Q-Stall-Chef: Leute in die Legalität heben

Für Lokale wie den Q-Stall in der Kremser Altstadt bedeutet das in der Realität zweieinhalb Stunden Betrieb. Dann, wenn die Stimmung am Höhepunkt und der fette Umsatz drinnen ist, muss Chef Armin Oswald seine Gäste rausschmeißen.

Ob er das auch tatsächlich tut, kontrolliert die Polizei regelmäßig. So etwa am vergangenen Freitag. Fünf Minuten nach 1 Uhr fanden die Beamten einen geräumten Q-Stall vor.

Was Oswald ärgert, ist, dass ein anderes Publikum zu dieser Zeit erst so richtig loslegt. „Am Freitag und Samstag werden im Stadtpark illegale Partys bis in die frühen Morgenstunden gefeiert“, erzählt er und plädiert dafür, die Feiernden mit längeren Öffnungszeiten wieder in die Legalität zu heben. „Die Einhaltung der Regeln wäre dadurch viel besser kontrollierbar.“

Eventstage weit von einer Wiedereröffnung entfernt

Die Voraussetzungen für einen längeren Betrieb sieht Oswald im Q-Stall geschaffen. An der Theke hat er mittlerweile sogar einen Spuckschutz installiert, um seine Kellner vor Gästen mit lockerer Zunge zu schützen.

Noch immer weit von einer Wiedereröffnung entfernt ist die Eventstage im Gewerbepark. Hauseigentümer und Verpächter Peter Hauswirth glaubt auch, dass sich dieser Zustand nicht so bald ändern wird.

„Ich rechne nicht damit, dass sie noch im heurigen Kalenderjahr aufsperren wird – außer, es kommt ein Medikament. Viel eher glaube ich, dass es erst im Herbst 2021 wieder losgehen kann, aber mit Auflagen.“ Sinn hätte es aber sowieso nur, die Disco aufzusperren, wenn rund 600 Leute hineindürfen. Ausgelegt ist die Eventstage für 1.200 Gäste.