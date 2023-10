Ein Zwilling für die Eventstage Krems

Single- und Oldie-Partys, Musik-Vielfalt von Hip-Hop über Apres-Ski bis Techno, nationale und internationale Live-Acts: Kaum eine nachtgastronomische Einrichtung im Land hat ein derart breit gefächertes Portfolio wie die Eventstage in Krems. Das zahlt sich aus: Während klassische Großraumdiskotheken in den vergangenen Jahren reihenweise schließen mussten, boomt der Tanztempel im Gewerbepark mehr denn je. Ein Ruf, der auch in anderen Bundesländern Widerhall findet – und sich jetzt sogar finanziell auszahlt.

Denn aus dem „Bollwerk“ in Klagenfurt wird mit der Neueröffnung am 17. November die „Eventstage – powered by GIG“. Knapp eine Millionen Euro wird in Kärnten für die Kopie des Kremser Modells investiert. Den Kontakt in die Wachau geknüpft haben die neuen Pächter Rene Schoahs und Christian Aigner. „In den Gesprächen ist dann die Idee entstanden, unser Konzept unter der Führung der Betreiber vor Ort nach Klagenfurt zu transferieren“, erzählt Lukas Aigner, der gemeinsam mit seinem Cousin Benjamin Aigner-Seidl die Eventstage in Krems führt. Die Marketingarbeit und die Veranstaltungsplanung des Kärntner Zwillings werde von Krems aus geleitet und um lokale Komponenten erweitert.

Auch die Optik des über 20 Jahre lang als Großraumdiskothek geführten Hauses wird von außen dem Kremser Pendant gleichen. Aigner glaubt an ein Funktionieren des Markenexports: „Sicher ist es eine andere Gegend, aber die jungen Leute werden nicht viel anders denken als bei uns.“ Die Fokussierung auf unterschiedliche Zielgruppen sei einzigartig in Kärnten und spiegle die Vielfalt der heutigen Gesellschaft wider: „Der Eventstage-Gedanke geht weg vom klassischen Clubbetrieb“, so Aigner, der auch in Zukunft für externe Interessenten offen bleiben, aber nicht „mit aller Gewalt expandieren“ will: „In der Vergangenheit haben viele Diskotheken den Fehler begangen, schnell wachsen zu wollen. Sie sind dann oft eingebrochen, weil der Blick für die Bedürfnisse der Gäste verloren gegangen ist.“