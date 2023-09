Eventstage Krems feiert Geburtstag

Was nach einer Reihe von Neuübernahmen und Namensänderungen vielerorts als nächstes Experiment belächelt wurde, ist inzwischen nicht mehr aus der niederösterreichischen Nachtgastronomie wegzudenken. Jetzt feiert die Eventstage Krems ihren fünften Geburtstag. Zur Saisoneröffnung am Samstag, 9. September, ab 21 Uhr, haben sich die Geschäftsführer Lukas Aigner und Benjamin Aigner-Seidl eine besondere Aktion für ihre Gäste einfallen lassen. In einem Windkanal à la Moneymaker können drei glückliche Rubbellosgewinner bis zu 5.000 Euro scheffeln. Lose gibt es für die ersten 500 Gäste.

Im Vorfeld haben die jungen Eventprofis die Location im Gewerbepark einer Blutauffrischung unterzogen. Die Lichtanlage wurde auf eine neue Generation umgerüstet, Möbel wurden ausgetauscht und die Böden erneuert. Das Konzept hingegen bleibt unverändert. „Wir vertrauen auf unsere bewährten Formate, nur verpacken wir sie in neuem Gewand“, will Lukas Aigner noch nicht zu viel verraten. Ein Highlight des Herbsts steht jedenfalls schon fest. Rapper „Ski Aggu“ wird am 29. September in der Eventstage zu Gast sein.