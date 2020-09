In der Altstadt ist die Sperrstunde endgültig gefallen. Nachdem im „Marquée“ bereits seit Wochen länger als bis 1 Uhr gefeiert worden war ( die NÖN berichtete ) und die Exekutive nicht einschreitet, zieht jetzt auch Armin Oswald, dem vier Lokale in der Altstadt gehören, nach. Im „Q-Stall“, in der „Quba“ und im „Steirisch Irish“ lief die Party am vergangenen Wochenende deutlich länger als bis 1 Uhr. Lediglich in der „XO Bar“ schmeißt Oswald seine Gäste wegen der „Einsehbarkeit von außen“ pünktlich raus.

Lechner „Q-Stall“-Chef Armin Oswald: „Glaube, dass Gesetzgeber das bewusst duldet.“

Die Altstadtwirte folgen mit ihrem Vorgehen einer peniblen Auslegung der COVID-19-Lockerungsverordnung, gemäß der lediglich das Betreten eines Lokals nach 1 Uhr verboten ist. Auch die Polizei lässt deswegen die findigen Lokalbetreiber, die einfach kurz vor 1 Uhr die Türen zusperren und die Gäste drinnen weiterfeiern lassen, gewähren. „Blöd wäre ich, wenn ich nicht auf diesen Zug aufgesprungen wäre.

Gerade im ‚Q-Stall‘ machen wir ab 1 Uhr das Hauptgeschäft“, sagt Oswald. Er habe sich auch in der Szene umgehört und von allen Seiten gehört, dass immer mehr Nachtgastronomen seinem Beispiel folgen. „Ich glaube ja, dass der Gesetzgeber das bewusst duldet. Einfach, um nicht noch mehr Unmut hervorzurufen.“

Polizei kontrolliert Abstandsregeln nicht

Leicht hat sich Oswald die Entscheidung, auf die Sperrstunde zu pfeifen, trotzdem nicht gemacht. Dem Streben, sein Unternehmen wirtschaftlich zu führen, steht nämlich die Angst gegenüber, irgendwann einen Corona-Cluster verantworten zu müssen. „Diese Sorge habe ich jeden Tag, aber was soll ich bitte machen?“ Zwar versucht Oswald, dass in seinen Lokalen die Abstandsregeln eingehalten werden – im „Q-Stall“ machte er deswegen am vergangenen Samstag schon um Mitternacht die Luken dicht. In der Realität gelingt das ab einer gewissen Uhrzeit aber nicht mehr. Die Gruppen, die eigentlich zumindest einen Meter voneinander Abstand halten sollen, verschmelzen.

Konsequenzen wie Geldstrafen müssen die Wirte aber ohnehin nicht befürchten, weil die Einhaltung der Abstandsregeln nicht kontrolliert wird. Herbert Prandtner vom Bezirkspolizeikommando Krems sagt dazu, dass für derartige Kontrollen schlichtweg die Zeit fehle: „Es gibt auch noch andere Dinge, um die wir uns kümmern müssen.“

Gar kein Verständnis für die Rechtsauslegung der Kremser Gastronomen kommt aus dem Gesundheitsministerium, wo die COVID-19-Lockerungsverordnung ihren Ursprung hat. „Gerade im Hinblick auf den Sinn der Regelung handelt es sich eindeutig um eine Sperrstundenregelung. Der Begriff der Sperrstunde, an den der Verordnungsgeber der COVID-19-Lockerungsverordnung anknüpft, beschreibt eindeutig jenen Zeitpunkt, zu dem der gastgewerbliche Betrieb geschlossen werden muss“, heißt es auf NÖN-Anfrage. Dies habe auch schon der Verwaltungsgerichtshof klargestellt. Ein längeres Verweilen der Gäste in den Betriebsräumlichkeiten sei als eine Übertretung einer Verordnung nach der Gewerbeordnung anzusehen.

Das ist fahrlässig, was da passiert. Das Risiko ist nach wie vor zu hoch. Josef Böhmer, Chef der Eventstage, übt Kritik an seinen Kollegen in der Altstadt

Auf der Seite der Kremser Lokalbetreiber steht der Obmann des Verbands der Österreichischen Nachtgastronomen, Stefan Ratzenberger. Er spricht in Bezug auf die Lockerungsverordnung von einer Lücke, die eigentlich nur für private Veranstaltungen gedacht gewesen ist und sagt: „Es stimmt mich traurig, dass ein Nachtgastronom nur so die Möglichkeit hat, aktiv werden zu können.“ Ratzenberger ist davon überzeugt, dass das Risiko der Virusausbreitung in den Lokalen durch die Führung von Listen, in denen sich Gäste beim Eintritt mit Namen und Telefonnummer eintragen müssen, reduziert werden kann. In den Altstadtlokalen gibt es solche Listen aktuell aber nicht.

Kritik am Umgang der Lokalbetreiber mit der Sperrstunde übt eine andere Größe der Kremser Nachtgastronomie. Josef Böhmer ist Chef der Event stage im Gewerbepark. Die Diskothek wieder aufzusperren, weil Feiern bis weit nach 1 Uhr offensichtlich legal möglich ist, kommt für ihn nicht in Frage – auch wenn er zugibt, dass die Verlockung angesichts abgesagter Feste und anderer Veranstaltungen groß sei. „Das ist fahrlässig was da passiert. Das Risiko ist nach wie vor zu hoch.“ Böhmer befürchtet, dass er die Eventstage erst im Frühjahr 2021 wieder aufsperren kann.