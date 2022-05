Feuerwehr Oberfucha mit Jubiläum

Werbung

Auf eine mehr als 100-jährige Geschichte kann die Feuerwehr Oberfucha zurückblicken: Bereits 1920 wurde der damalige „Feuerwehr-Verein“ auf Anregung von Bürgermeister Leopold Rethaller gegründet, er war gleichzeitig der erste Kommandant.

Im Zuge der Gründung wurde eine erste Handdruckspritze angekauft, die die alte Druckpumpe ersetzen sollte. Schließlich wurde die alte Pumpe noch händisch mit Kübeln befüllt. Die 1921 angekaufte Handdruckspritze ist noch heute im Feuerwehrhaus zu sehen.

1921 wurde ein großes Gründungsfest mit den Nachbarfeuerwehren gefeiert. Das erste provisorische Spritzenhaus stand damals am Grundstück der Familie Springer.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Feuerwehr 1947 neu gegründet, 1954 bis 1956 wurde ein Feuerwehrhaus auf dem Grund der Familie Zederbauer errichtet und 1974 wurde mit dem Bau der Ortswasserleitung ein Hydrantennetz aufgebaut.

Aus dem Archiv: Die Wettkampfgruppe der Feuerwehr Oberfucha 1959. Foto: Erber

Insgesamt elf Kommandanten haben die Feuerwehr Oberfucha geführt. Große Brände gab es in der Ortschaft in den vergangenen 100 Jahren nicht, die Kameraden waren aber in den Nachbargemeinden immer helfend zur Stelle.

Längstdienender Kommandant war Gerhard Erber, der die Geschicke der Feuerwehr Oberfucha 30 Jahre lang leitete. In seine Ära fällt der Neubau des Feuerwehrhauses mit Eröffnung 1996 und dessen Sanierung 2018.

Derzeit freut sich Kommandant Markus Tacho über 37 Mitglieder. Mit einem Fest wurden am Wochenende das Jubiläum der Feuerwehr und die Segnung eines neuen Mannschaftsfahrzeuges und eines Tanklöschfahrzeuges gefeiert.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.