Kremser Lehrstellenbörse zeigte hundert Möglichkeiten auf

Hunderte Schüler waren anwesend, als die Veranstaltung - nach zwei "virtuellen" Auflagen - endlich wieder in der Aula des Kremser Schulzentrums über die Bühne gehen konnte. 40 Unternehmen präsentierten (meist jeweils mehrere) Möglichkeiten der Ausbildung in ihrem Bereich. Rund 100 offene Lehrstellen warten aktuell in der Region auf die Schulabgänger.

Lehre als Start einer Karriere

Der Leiter der Polytechnischen Schule, Martin Müllner, fungierte wieder als Gastgeber und begrüßte eine Vielzahl von Schülern, Lehrern und Unternehmern, aber auch Ehrengästen. "Eine Lehre bildet die Basis einer soliden Ausbildung", legte er den Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen Bezirk nahe, sich gut zu informieren. "Die Lehre kann den Anfang einer großartigen Karriere darstellen!"

Chance gut wie selten zuvor

Stadtrat Helmut Mayer zeigte sich seitens als Vertreter der Stadt Krems stolz darauf, dass hier eine solche Lehrstellenbörse stattfinde. "Sie ist eine großartige Chance für euch Jugendliche." Wirtschaftskammer-Obmann Thomas Hagmann schloss Mayer an und brachte zusätzlich den aktuellen Lehrlings- und Arbeitskräftemangel ins Spiel: "Heutzutage haben alle Jugendliche eine echte Perspektive ihren Traumjob zu bekommen und die Möglichkeit sich in vielfältiger Art und Weise weiterzubilden."

Eltern und Lehrer unterstützen

Schulqualitätsmanager Alfred Grünstäudl gab als Leiter der Bildungsregion 1 (Waldviertel) den Anwesenden mit, "dass die Berufswahl eine Lebensentscheidung darstellt und daher auch Schulen, Eltern und Unternehmen die Aufgabe haben, die Jugendlichen dabei zu unterstützen." Weiters appellierte Grünstäudl an die Jugendlichen: "Nützt die einmalige Chance dieser Lehrstellenbörse!"

