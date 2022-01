Dachstuhl in Weißenkirchen brannte: Acht Wehren im Einsatz

Eine beengte Zufahrt, keine Ausweichmöglichkeit, Wasserknappheit und Glätte – das waren in der Nacht auf Freitag die Herausforderungen für acht Feuerwehren beim Brand eines Dachstuhls in der abgelegenen Siedlung „Im Schild“ in Weißenkirchen (Bezirk Krems).

