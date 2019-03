„Wenn sie gehört haben, dass ich komme, haben sie sich immer ,gemeldet‘. Da habe ich mich schon gewundert, dass sie so still sind.“ Und dann hat Franz Grill (75) das Massaker entdeckt: Seine drei Schafe, zwei Muttertiere und ein Kitz, die er in einem Terrassengehege bei Kienstock nahe der B 33 gehalten hatte, waren in der Nacht getötet worden, während er in seinem Haus etwa 30 Meter entfernt geschlafen hatte.

„Es war furchtbar anzuschauen, die Körper waren richtig zerfetzt, zum Teil das Innere nach außen gekehrt“, schaudert es ihn jetzt noch, wenn er an den Morgen des 22. Februar zurückdenkt.

„Es könnte ein Einzelgänger gewesen sein“

Über die Gemeinde wurde der Amtstierarzt informiert. DNA-Proben wurden entnommen, und seit vergangener Woche ist es nun Gewissheit: Es war (mindestens) ein Wolf, der die Schafe getötet hat.

„Es könnte ein Einzelgänger gewesen sein, der aus dem Osten kommend durch die Wälder des Dunkelsteiner Waldes gezogen ist“, stellt Bezirksjägermeister-Stellvertreter Johann Hengstberger Verbindungen zu einem von einem Wolf gerissenen Schaf im Tullner Bezirk her. Außerdem seien einige Tage nach dem Kienstock-Vorfall Reste eines toten Rehs in Arnsdorf und ein Rehgerippe im Bezirk Melk entdeckt worden.

In 30 Jahren noch nie etwas Derartiges passiert

Franz Grill überlegt nach dem grausigen Vorfall nun, ob er sich zu seinen Hühnern und Hasen, die ebenfalls neben dem Schafgehege in Verschlägen und Ställen leben und auch frei herumlaufen, noch einmal Schafe anschaffen soll.

Seit etwa 30 Jahren schon ist der ehemalige Mitarbeiter der Via Donau ein Hobby-Schafzüchter, hatte früher bis zu 30 Tiere, die er in der Pritzenau gehalten hat. Niemals sei etwas Derartiges passiert. Die eingezäunte Fläche am Hang bei Kienstock sei ein wahres Paradies, die Tiere hätten sich hier sehr wohlgefühlt.