Neue Greißlerei öffnet in Palt

„Wir wollten das alte Kittel-Geschäft wieder beleben“, Dominik Gritsch ist neuer Eigentümer des Geschäfts mit dem Namen „Dei‘ Greißlerei“ an der Wienerstraße, das am 19. Mai eröffnet hat.

Seine Mutter Uschi wird die Geschäftsleitung übernehmen. „Wir wollten, dass es für die Menschen wieder einen Nahversorger mit Treffpunkt für Jung und Alt gibt“, berichtet der Mauterner. Die Greißlerei wird wochentags am Vormittag öffnen: „Wir ändern an den etablierten Öffnungszeiten nichts“, so Gritsch. „Bei Bedarf werden wir uns das aber ansehen.“

Die Kunden können im Geschäft ihren täglichen Bedarf decken, regionale und Bio-Produkte stellt der Unternehmer in den Fokus. Außerdem wurde das Bistro hergerichtet, so Gritsch: „Wir haben schon so viel positive Resonanz und Zuspruch von den Paltern. Im Bistro werden wir auch frische Snacks anbieten.“

Auch Bürgermeisterin Gudrun Berger ließ es sich nicht entgehen, dem neuen Geschäft schon vor der Eröffnung einen Besuch abzustatten: „Für Palt ist ein Nahversorger wirklich wichtig. Ich hoffe, dass möglichst viele Palter diese Gelegenheit zum Einkaufen im Ort nutzen.“

