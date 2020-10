Gärtnern und Grünflächenpflege ohne künstliche Düngemittel, Pestizide oder Torf. Dafür setzt sich die 1999 gegründete Bewegung „Natur im Garten“ (NiG) ein. Mitmachen können Privatpersonen, Firmen und Gemeinden. Wer die oben genannten Kriterien erfüllt, darf die begehrte NiG-Plakette tragen.

Acht von 31 Gemeinden bei „Natur im Garten“

Im Bezirk Krems sind dies nur acht von 31 Gemeinden. Eine davon ist Furth bei Göttweig. „Wir machen seit Juni 2019 mit, haben aber mehrere Kriterien der Aktion, wie den Pestizid-Verzicht, schon davor berücksichtigt“, berichtet VP-Bürgermeisterin Gudrun Berger. Mehrere Spielplätze, Grünflächen bei Verkehrswegen und Kreisverkehren, zahlreiche neue Rabatte, eine gemeindeeigene Blumenwiese, eine neu angelegte Streuobstwiese: zu pflegen gibt es hier genug.

Langenlois unterstützt NiG bereits seit März 2016. „Seit einem Jahr verfolgen wir die Sache massiv und mit Nachdruck“, sagt Bürgermeister Harald Leopold (ÖVP). Weiter im Norden darf sich seit Ende 2019 auch Schönberg am Kamp als NiG-Gemeinde bezeichnen.

Weniger Mähen, um Insekten zu schonen

Wie setzen jene Gemeinden die NiG-Kriterien um? Wie geht es ihnen dabei? „Wir verzichten nicht nur auf künstliche Mittel und Torf, wir begrünen auch unsere Plätze so, dass sie möglichst selten gemäht werden müssen“, so Leopold.

Gleiches Prinzip gilt für die Grünflächen entlang der Flüsse, welche es um Langenlois zahlreich gibt. „Das ist auch für eine florierende Insektenwelt von großer Bedeutung“, so Leopold. Lediglich der Kaiser-Josef-Park werde regelmäßig maschinell gemäht.

Für Schönberg betont Bürgermeister Michael Strommer (ÖVP): „Wir haben das Glück, dass viele Flächen sowieso Wald und damit sehr naturnah sind. Wir haben daher auch in der Vergangenheit sehr wenig an künstlichem Dünger oder Pestiziden gebraucht.“

Vor- und Nachteile bei der Öko-Bepflanzung

Alle drei Gemeinden sind sich einig, dass die Einhaltung der NiG-Ziele nicht immer ein Zuckerschlecken ist. „Ökologische Pflege ist personalintensiver und teurer, da neue Geräte angeschafft werden müssen. Vor allem in feuchten Sommern ist das Flämmen und Jäten sehr personalintensiv“, erklärt Berger.

Strommer stimmt zu und ergänzt: “Wir versuchen in Schönberg, die Mehrarbeit bei den einen Grünflächen durch weniger Arbeit an anderen Flächen, die wir etwa verkrauten lassen, zu kompensieren.

Erhöhtes Arbeitsvolumen gibt es ebendort, wo früher die Spritzmittel zum Einsatz kamen: entlang von Gehwegen, Straßen und ganz besonders am Friedhof.“ Berger aus Furth sieht es als Vorteil an, dass bei der ökologischen Bepflanzung weniger gegossen und gemäht werde und man sich zumindest an dieser Stelle Arbeit erspare.

Ohne Know-How keine „Natur im Garten“

Die Gemeinden mussten außerdem ihr botanisches Wissen aufrüsten. In Langenlois wurden nicht nur die zuständigen Bauhof-Arbeiter entsprechend geschult, es wurden zusätzlich auch ausgebildete Gärtner engagiert. Den Schönberger Bauhofarbeitern machte das Coronavirus vorerst einen Strich durch die Schulung. Zwei Gemeindemitarbeiter aus Furth absolvierten den NiG-Kurs „Ökologische Grünraumpflege“.

„Mut zur Lücke“ brauche man bei der ökologischen Grünraumpflege, meint Berger. „Das heißt, man muss nicht jedes Unkraut sofort vernichten. Manche Bürger verstehen das nicht gleich, wenn etwa am Friedhofsweg noch so manches Unkraut wächst.“

Auch Leopold kennt die Problematik und appelliert an die Bürger seiner Stadtgemeinde: „Ökologie und Ästhetik spießen sich manchmal. Wenn aber jeder Bürger beim Spazierengehen die Augen nach Unkraut offen hält und das ein oder andere händisch entfernt, wäre das ein kleiner, sinnvoller Beitrag.“