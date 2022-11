Umweltorganisationen gegen Abholzungen im Kamp- und Kremstal

Eingereicht wurde deshalb ein Feststellungsantrag auf Durchführung einer Naturverträglichkeitsprüfung für Fällungen im Kamptal. An die zuständige Forstbehörde ergingen in Bezug auf geplante bzw. bereits erfolgte Schlägerungen zudem Anfragen nach dem NÖ Auskunfts-, dem Umweltinformations- sowie dem Auskunftspflichtgesetz.

Betont wurde, dass Kamp- und Kremstal als Lebensraum zahlreicher Arten Teile des EU-Schutzgebiet-Netzwerkes Natura 2000 seien. Hier sei ein "ausreichendes Ausmaß" an "naturnahen, strukturreichen Waldbeständen mit ausreichendem Alt- und Totholzanteil" zu erhalten. Vor allem das mittlere Kamptal sei Heimat von mehreren hundert Hektar naturnahen, teils urwaldartigen Hangwäldern.

"Gerade einmal drei Prozent der verbliebenen Waldfläche in Österreich fallen unter die Definition eines Ur- oder Naturwaldes. Diese natürlichen Wälder gilt es dringend besser zu schützen, bevor sie ganz verschwunden sind", betonte Biologe Dominik Linhard von Global 2000 in einer schriftlichen Stellungnahme. Seit Ausweisung des Schutzgebietes im Jahr 1998 sei es aber zu "zahlreichen Schlägerungen, bei denen - auch urwaldartige - Wälder flächig abgeholzt wurden", gekommen. Der Großteil davon sein in den vergangenen sechs Jahren erfolgt.

Sofortmaßnahmen gefordert

Gefordert wurde, dass als Sofortmaßnahme - und bis zur Durchführung der verlangten Naturverträglichkeitsprüfungen - jegliche forstliche Nutzung in jenen Waldparzellen untersagt werden soll, die potenziell Schutzgüter beherbergen. Naturschutz-Experte Matthias Schickhofer brachte auch eine "flächenscharfe Erfassung der Naturwälder" ins Spiel.

Weiters brauche es die "Erstellung eines Natura-2000-Waldmanagementplans inklusive klaren, messbaren Zielen und gebietsgenauen Regelungen zur unversehrten Bewahrung der ökologisch wertvollen Wälder in Zusammenarbeit mit den Waldbesitzern". Verwiesen wurde in diesem Zusammenhang auch auf ein von der EU-Kommission eingeleitetes Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich wegen Mängeln bei der Umsetzung von Naturschutzrecht.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.