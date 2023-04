Blaue Torpedos gegen zukunftsweisendes Bauprojekt

Auf einem rund 11.000 m² großen Grundstück im zur Gemeinde St. Leonhard/Hw. gehörenden Ort will der Verein „1.000 Hände“ ein Bauprojekt realisieren. Die FPÖ macht gegen das Projekt mobil, weil sie die Errichtung einer Siedlung für Haftentlassene vermutet.

Nachhaltige, schonende Holzbauweise

„Die Freyung“ ist der Arbeitstitel des Projekts auf dem als Baugrund gewidmeten Areal Reinhard Dittrichs. Laut Plan des Vereins sollen dort mehrere Objekte in ortsbildgerechter, nachhaltiger Holzbauweise entstehen und Platz für einen Gastro-Betrieb, ein Seminarhaus und betreutes Wohnen bieten.

FPÖ macht Stimmung gegen das Projekt

Weil eine Frau aus dem Verein, die sich in der Gefangenenseelsorge engagiert, in einem vergangenen Interview über die Resozialisierung von Haftentlassenen gesprochen hat, befürchtet die lokale FPÖ nun, dass dort auch Haftentlassene Aufnahme finden könnten. Auf Facebook wird massiv Stimmung gegen die „Resozialisierungs-WG für ehemalige Strafgefangene“ gemacht und zur Unterzeichnung einer Unterschriftenliste dagegen aufgerufen. Sogar eine parlamentarische Anfrage zu möglichen Förderungen für den Verein „1.000 Hände“ an die Justizministerin wurde von den Freiheitlichen initiiert. Die Blauen fordern, die Gemeinde solle den Grund ankaufen, um das Projekt zu verhindern.

Betreiber Andreas Hagn: „Eine absurde Idee!“

„Wir sind keine Sozialarbeiter, wir sind Unternehmer!“, meint Sabine Hagn vom Betreiber-Verein, ihr Mann Andreas Hagn nennt den Verdacht eine „absurde Idee“. In drei Bauphasen wolle man mehrere Millionen investieren. Man stehe für Fragen gerne zur Verfügung, doch nur vier Personen hätten sich bisher gemeldet.

Bürgermeisterin: „Unruhe in der Bevölkerung“

ÖVP-Bürgermeisterin Eva Schachinger ortet „Unruhe in der Bevölkerung“ und wandte sich in einem Schreiben an die St. Leonharder. Die Gemeinde befürworte kein Resozialisierungsprojekt, jedoch „ein Projekt, welches betreutes Wohnen für ältere und körperlich beeinträchtigte Menschen (…) umfasst.“ Die Gemeindechefin betont außerdem, dass „noch keine Vertragsunterzeichnungen zwischen dem Grundstücksbesitzer und Kaufinteressenten erfolgt sind“. Zum aktuellen Stand des Projekts wollte sie auf NÖN-Anfrage nichts sagen, außer, dass es sich um ein entsprechend gewidmetes Areal handle, das eine Bebauung erlaube und dass es Gespräche mit dem Eigentümer gebe.

Solche Holzhäuser, die durch ihre spezielle Bauweise keine Bodenversiegelung verursachen, will der Verein „1.000 Hände“ in Wolfshoferamt aufstellen. Foto: privat

