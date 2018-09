Einen Tag vor dem Termin Bürgermeister Reinhard Reschs (5. September) in Sachen Innenstadt-Wachzimmer der Polizei wurde dieser abgesagt.

„Die Bedarfsprüfung Ihres Ersuchens verlief leider negativ“, heißt es im Schreiben Thomas Franklins vom Kabinett Innenminister Herbert Kickls. „Derzeit ist weder ein aktueller Bedarf (aufgrund der kriminalpolizeilichen Anfallszahlen) noch eine präventive Notwendigkeit und auch Finanzierbarkeit einer weiteren PI (Polizeiinspektion, Anm.) in Krems-Stadt gegeben.“

„Weder von den Sachkosten noch von den Personalkosten“ möglich

Nach der vorher „angedeuteten Zustimmung zur Errichtung eines Stützpunktes in der Innenstadt“ von höchster Stelle ist Stadtchef Resch enttäuscht. „Ich bin nach wie vor überzeugt, dass eine Polizeiwache in der Innenstadt sinnvoll wäre.“

In einer Reaktion, in der Resch um die Zahlen, die der Entscheidung zugrunde lagen, ersucht, wird betont, dass „nur von einem fallweise besetzten Wachzimmer die Rede war, nicht von einer weiteren PI“.

Im NÖN-Telefonat unterstreicht Franklin, dass die von der Stadt Krems gewünschte Maßnahme „weder von den Sachkosten noch von den Personalkosten“ möglich sei. Der Vorschlag sei legitim, „und wir sind sind grundsätzlich interessiert, wenn so eine Maßnahme nötig ist“.

Hinsichtlich des Begriffs sei auch ein Wachzimmer eine eigene Polizeiinspektion. Eine Verbesserung sieht Franklin allenfalls in der Intensivierung des Streifendienstes in der Altstadt. „Wenn Beamte in einem Wachzimmer sitzen, sind sie ja wieder nicht sichtbar!“