Region Gföhl: EVN investiert 20 Millionen Euro

Der Großraum Gföhl wird aktuell von den Umspannwerken in Krems, Langenlois und Krumau über 20-kV-Leitungen mit Strom versorgt. Aufgrund der über 15 Kilometer langen 20-kV-Leitung gibt es bereits jetzt Einschränkungen beim Anschluss neuer Photovoltaik-Anlagen. Und die gibt es nicht zu knapp. ÖVP-Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordneter Josef Edlinger teilte bei einem Pressegespräch am Freitag mit, dass 2023 im Bezirk Krems bisher 2.251 PV-Anlagen ans Netz gegangen seien. Im gesamten Vorjahr seien es „nur“ 951 gewesen. „Es braucht daher einen raschen Ausbau des Stromnetzes, weil diese Kapazitäten ansonsten nicht bewältigt werden können“, so Edlinger. Gleichzeitig wird der Bedarf an elektrischer Energie in der Region aufgrund der Elektromobilität und der steigenden Anzahl an Wärmepumpen weiter steigen.

Neues Umspannwerk soll Versorgungssicherheit erhöhen

Um die Versorgungssicherheit zu erhöhen und die Einspeisung zusätzlicher erneuerbarer Energie aus der Region in das Hochspannungsnetz der Netz NÖ zu ermöglichen, ist die Errichtung eines neuen 110/20-kV-Umspannwerks im Bereich Gföhl erforderlich. Als Standort ist unter anderem das Gewerbegebiet Jaidhof bei der Reitterner Kreuzung an der B 37 im Gespräch.

Hochspannungsleitung bekommt neue Trasse

Im Zusammenhang mit der Errichtung des neuen Umspannwerks soll auch die bestehende 110-kV-Hochspannungsleitung, welche Ottenstein mit Stratzdorf verbindet, auf einer Länge von sechs Kilometern erneuert werden. Die Trasse der neuen Hochspannungsleitung wird in diesem Zug verlegt: Diese wird weitestgehend parallel zur B 37 geführt werden und somit vom Stadtgebiet abrücken. Die alte 110-kV-Leitung in diesem Abschnitt wird abgetragen.

Bis 2026 werden rund 20 Millionen Euro investiert

Derzeit gibt es Abstimmungsgespräche mit den Gemeinden Gföhl und Jaidhof, der Straßenverwaltung und den betroffenen Grundeigentümern. Der Baustart ist - abhängig vom Behördenverfahren - im Herbst 2025 und die Fertigstellung im Frühjahr 2026 vorgesehen. In Summe werden rund 20 Millionen Euro investiert.

110-kV-Netz in NÖ ist rund 1.500 Kilometer lang

Das Leitungsnetz der Region führt in Abschnitten von acht bis 15 Kilometern über die Umspannwerke von Ottenstein, dem geplanten Werk in Gföhl, über Langenlois nach Stratzdorf. Von Ottenstein führen Verbindungen weiter nach Zwettl und Krumau. Von Stratzdorf gibt es weitere Leitungen nach Krems, Theiß und Pottenbrunn. Das 110-kV-Hochspannungsnetz der Netz NÖ hat eine Gesamtlänge von rund 1.500 Kilometer.