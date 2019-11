Die Leitung der Neuen Mittelschule wurde zum Start des Schuljahres neu besetzt, nachdem die langjährige Direktorin Anita Klager in den Ruhestand gewechselt ist.

Ruth Eder – sie leitet bereits seit Februar die Volksschulen Spitz und Mühldorf – ist nun auch Leiterin der Mittelschule. Eder bringt neben ihrer Erfahrung als stellvertretende Leiterin der NMS Krems zahlreiche Zusatzqualifikationen mit. So war die Pädagogin und zweifache Mutter, die einen Masterabschluss in „Educational Leadership“ innehat, auch an der Volks- und Sonderschule und als Leiterin eines Kindergartens tätig.

„Durch die gemeinsame Leitung am Standort in Spitz können nun die Ressourcen bestmöglich genutzt werden“, ist Schulausschuss-Obmann geschäftsführender Gemeinderat Raimund Pichler überzeugt. Schulartenübergreifende Projekte stehen im Vordergrund, und die Vielfalt am Standort wird gelebt. So gibt es unter anderem Lesepartnerschaften, gemeinsame Stunden mit der ASO oder Kooperationen mit der Musikschule Wachau.

Einblick in die NMS können Interessierte beim Tag der offenen Tür am 14. November, 8.30 bis 11.30 Uhr, nehmen.