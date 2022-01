HAK Krems ist im Tischtennisfieber

Mit Fördermitteln aus der Schulsporthilfe konnte in der BHAK/BHAS Krems neben vielen Kleingeräten und einem Volleyballnetz ein neuer Tischtennistisch angeschafft werden.

Inspiriert durch die Neuanschaffung, organisierte das Sportlehrerteam ein schulweites Tischtennisturnier, das über das ganze Schuljahr laufen soll.

Alle motivierten Teilnehmer können wöchentlich versuchen, durch gegenseitige Forderungen ihren Platz in der schulweiten Rangliste zu verbessern. Der Tischtennistisch wurde in einem für alle zugänglichen Raum aufgestellt und steht auch in Pausen und Freistunden zur Verfügung.

Vor den Ferien gab es unter den ersten 24 der Rangliste ein Weihnachtsturnier. Zu Ostern sowie zum Schulschluss sind weitere Turniere geplant.

