Dass die Krems Tourismus GmbH Ende des Jahres 2019 in der Stadtmarketing GmbH aufgehen wird, das war bereits seit längerer Zeit bekannt. In Schwebe stand lediglich noch, was mit Geschäftsführerin Gabriela Hüther und ihrem dreiköpfigen Team passiert. Seit wenigen Tagen ist nun aber fix: Die bisherige Kremser Tourismusmannschaft muss gehen. Eine Entscheidung von Bürgermeister Reinhard Resch und des Stadtmarketing-Aufsichtsrats, die für Hüther „zu akzeptieren ist.“

„Dass ich nicht ganz glücklich darüber bin, liegt auf der Hand. Das ganze Team hätte gerne weitergemacht. Eine Begründung für diesen Schritt gibt es eigentlich nicht.“ Wie es für sie persönlich nach 14 Jahren als Leiterin des Tourismusbüros jetzt weitergeht, weiß Hüther noch nicht. Sie habe jedenfalls bis März einen Vertrag.

Resch würdigt indes ihre Verdienste: „Ihr Team hat wesentlich dazu beigetragen, dass sich Krems als Tourismusdestination so erfolgreich entwickelt hat und die Nächtigungszahlen seit vielen Jahren kontinuierlich ansteigen.“

Hüthers Büro, die Tourismusinfostelle am Körnermarkt, wird nun die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH beziehen. Für Stadtmarketing-Geschäftsführer Michael Biedermann eine tolle Sache: „Wir wollen mit den Tourismusbetrieben und Gemeinden neue Produkte und Angebote entwickeln und die Tourismusstrategie umsetzen.“