Krems: Quester investiert 4 Millionen in neuen Standort

Mit der Maßnahme, so wird seitens Quester betont, bleiben der Region auch die derzeit rund 40 Arbeitsplätze erhalten.

Quester seit 50 Jahren in Krems

Der bisherige Standort, seit über 50 Jahren ein Fixpunkt für Neubauten und Sanierungen in und um Krems, wurde laufend vergrößert und den Kundenbedürfnissen angepasst. Doch die vor knapp zehn Jahren veränderte Zu- und Abfahrtsituation in der Nachbarschaft des Fachmarktzentrums mit dem Billa Plus-Markt machte diesen zunehmend unattraktiver. Der neue Standort liegt leicht erreichbar in der Wiener Straße 125.

Hentschl-Standort nun verwertet

Damit ist auch geklärt, was mit der Immobilie, die seit der Auflassung des Autohauses Hentschl - dieses schloss nach rund 50 Jahren Vertretung der Marken Citroën und Toyota im August 2021 die Pforten - zur Verfügung stand, passiert. Eigentümer Eduard Halmschlager hat mit seiner Gesellschaft Halpin (sie war auch Errichter des Wiener Tor Centers in der Wachaustraße) für die 6.250 Quadratmeter große Immobilie innerhalb von nur rund einem Jahr eine neue Verwendung gefunden.

Überdachter Ladebereich in Planung

Auf dem Areal finden Kunden, darunter neben privaten Bauherren auch Wiederverkäufer, Baumeister und Installateure, nicht nur das Baustoffvollsortiment , sondern auch alles für den Outdoorbereich und die größte Fliesenausstellung (Serien namhafter internationaler Hersteller ebenso wie Eigenmarken) in Krems. Geplant ist außerdem ein überdachter Ladebereich, damit Kunden und Lieferanten sowie die Produkte bei deren Verladung trocken bleiben.

Enge Beziehung zu lokalen Kunden

„Unser Partner Halpin als Inhaber und wir investieren gemeinsam mehr als vier Millionen in den neuesten und modernsten Quester-Standort", freute sich Quester-Geschäftsführerin Barbara Bernsteiner beim Start des Bauprojekts. "Durch die ländliche Struktur im Raum Krems kennt das Team, das in der vorhandenen Besetzung weiterarbeiten wird, von unseren Kunden einen Großteil sehr persönlich." Die langjährige Zugehörigkeit der Mitarbeitenden zum Unternehmen und ihr wertvolles Know-how, gepaart mit allen Ansprüchen an einen modernen Fachmarkt, werde "Quester zur Anlaufstelle Nummer eins für Bauvorhaben aller Art in der Region machen".

Keine neue Bodenversiegelung

Nachhaltigkeit stehe beim Bau im Mittelpunkt. Bernsteiner: "Wir müssen jede Möglichkeit ergreifen, um den Energieverbrauch zu optimieren, denn klimagerechtes Bauen und dementsprechende Produkte sind eine sinnvolle Investition in unser aller Zukunft.“ Der neue Standort entstehe auf einer bereits bebauten Betriebsliegenschaft, wodurch keine unversiegelten Flächen verbaut würden. "Bestehende Gebäudeteile können teilweise adaptiert und weiterverwendet werden." Der entstehende Beton- und Asphaltabbruch wird vor Ort aufbereitet und wiederverwendet, und sogar die alte Stahlhalle hat einen Abnehmer gefunden und kann weiterverwendet werden.

