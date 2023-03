Neustifter Brücke eröffnet Hafengebiet Chancen

Knapp 1,2 Millionen wird der Neubau der Brücke, die derzeit nur von Fahrzeugen bis 25 Tonnen befahren werden darf, kosten. Künftig sollen dort auch schwerere Fahrzeuge übersetzen können.

Neubau ermöglicht höhere Tonnagen

ÖVP-Vizebürgermeister Florian Kamleitner argumentierte im Gemeinderat, dass die dringend nötige Ertüchtigung dieses Bauwerks für die Weiterentwicklung des Hafen-Areals von großer Bedeutung sei. „Es wurde von mehreren Unternehmen bereits Interesse an den Gründen bekundet. Aber eine vollwertige direkte Anbindung an das überregionale Straßennetz ist dafür eine Voraussetzung.“ Dringender Bedarf besteht beispielsweise für die geplante Vergrößerung des Container-Bereichs rechts der Krems. Geplant ist ein Neubau der Brücke mit einer zweispurigen Fahrbahn (derzeit eine Spur) sowie einem Gehsteig.

Vorhaben kostet 1,186 Millionen Euro

Fünf Unternehmen hatten sich um den Auftrag der Stadt Krems im Rahmen der Ausschreibung beworben. Den Zuschlag erhielt der Bestbieter, die Firma Porr, mit einer Bausumme von 1,186 Millionen Euro. Für eine Debatte sorgte ein Vorstoß des Gemeinderats Ronny Weßling von der KLS (Kremser Linke Stadtbewegung), der forderte, dass dem Fahrradverkehr auf der neuen Brücke besser Rechnung getragen werden müsse. In einem Zusatzantrag an den Gemeinderat forderte er dass „zum Zweck der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer der Verlauf der Radstrecke klar und deutlich sichtbar gemacht“ werden müsse. Dies schließe auch die unmittelbaren Kreuzungsbereiche vor und nach der Brücke mit ein.

Sicherheit der Radfahrer bedenken!

Verkehrsstadtrat Peter Molnar brachte Unterstützung für dieses Ansinnen einer „sicheren Querung der Krems“ zum Ausdruck. Magistratsdirektor Karl Hallbauer machte darauf aufmerksam, dass das Behördensache sei. Dennoch wurde der Zusatzantrag von den Mandataren angenommen. Weßling freut sich: „Das ist eine Willensbekundung im Sinne der Radfahrer!“ Derzeit leider noch Zukunftsmusik ist, dass der über die Neustifter Brücke führende Europäische Donau-Radweg „Euro Velo 6“ künftig in Verlängerung der Route direkt entlang des Kremsflusses auch in diesem Bereich komplett von den öffentlichen Straßen wegverlegt werden könnte. Dann bräuchten die Radler die Krems an dieser Stelle gar nicht mehr queren.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.