Die Übersiedlung in das neue Nuhr Medical Center, die im Vorjahr über die Bühne ging, ist jetzt abgeschlossen. An der Stelle des früheren Zentrums wurde ein Therapiegarten geschaffen und in der Vorwoche mit einer Feier eröffnet.

In Anwesenheit einer Vielzahl an Ehrengästen, an ihrer Spitze Landesrat Martin Eichtinger und Wirtschaftskammer-Chefin Sonja Zwazl, gab Geschäftsführer Martin Nuhr seiner Freude über den gelungenen Neustart Ausdruck: „Wir gehen neue Wege und bieten jetzt ein Wohlfühl-Ambiente statt Spitalsatmosphäre.“ Das heutige Nuhr Medical Center habe sich nicht nur durch den Neubau der Zeit entsprechend weiterentwickelt.

„Gesund bist du nur, wenn du schlecht untersucht wurdest. Wir finden immer was!“Geschäftsführer Martin Nuhr war bei der Eröffnung auch zum Scherzen aufgelegt

Der von Franz Grossauer geplante neue Therapiegarten, in dem es einen Bereich mit Heilpflanzen ebenso gibt wie einen für Sensomotorik, eine Meditations- und eine Yogawiese sowie einen Teich, ist ein Geschenk für alle Senftenberger und ihre Gäste. Er ist als Erholungsoase jederzeit für jedermann völlig frei zugänglich.

Landesrat Eichtinger, der die „Natur im Garten“-Plakette für die neue Attraktion im Gepäck hatte, würdigte das „innovative Konzept“ des Nuhr Centers. In sein Lob für den „Vorzeigebetrieb, ein Familienunternehmen in dritter Generation mit 50 Mitarbeitern, viel Dynamik und Innovationskraft“, stimmte Zwazl mit ein.

Ein wichtiges Detail am Rande erfuhren die Gäste ebenfalls bei der Eröffnungsfeier: Dank des Einsatzes des Architekten Peter Waldbauer wurde ein 11 x 5 Meter großes Mosaik des verstorbenen Kremser Künstlers Friedrich Svetitsch (das größte, das er geschaffen hat), welches das Hallenbad des Altbaus zierte, vor der Zerstörung gerettet. Es bildet nun die Rückwand des Meditationspavillons.