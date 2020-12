Die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei nützen die Herbsttage, um in den dicht besiedelten Stadtteilen junge Bäume zu setzen.

60 junge Bäume gepflanzt

60 junge Bäume kamen in den vergangenen Wochen in den verschiedenen Stadtgebieten in die Erde und sollen schon bald für Schatten und eine Klimaverbesserung sorgen. Mit Hochdruck arbeiten die Stadtgärtner daran, zahlreiche Straßenzüge zu bestücken. Robuste Jungbäume wie Linde, Rotkastanie, Ahorn, Zier-Birne und Geweihbaum werden derzeit im gesamten Stadtgebiet gesetzt.

Stressige Lebensbedingungen

„Ein beengter Standplatz, Autoabgase und Salzstreuung setzen den Stadtbäumen stark zu, sodass das Lebensalter viel niedriger ist als bei Bäumen in der freien Natur“, erklärt Eduard Pauer, Leiter der Stadtgärtnerei. "Sie werden daher regelmäßig kontrolliert und jene Bäume die ein Risiko darstellen, werden ersetzt."

Einige Bäume müssen fallen

Stichwort Kontrolle: Die jährliche Begutachtung der Stadtbäume hat in einigen Fällen leider ein sehr schlechtes Ergebnis gebracht. Wegen drohender Gefährdung der Sicherheit müssen manche Bäume so rasch wie möglich entfernt werden.

Auch dafür ist das Stadtgartenamt mit seinem rund 20-köpfigen Team zuständig.

Expertenurteil entscheidet

Jedes Jahr beauftragt die Stadt Krems Experten der ARGE Baum mit der Begutachtung der Stadtbäume. Das aktuelle Ergebnis: Rund ein Dutzend Bäume im Stadtzentrum (Ringstraße und Seitenstraßen) und im Karl-Tiefenbacher-Park sind durch Straßenbaustellen, Verkehr und Klima-Einflüsse so stark beschädigt, dass sie umgeschnitten werden müssen.

Oft ist schon "Gefahr in Verzug"

Die Arbeiten finden in den kommenden Wochen statt. „Wir müssen rasch handeln, es besteht Gefahr in Verzug. Vor allem nasser Schnee, Eis oder Stürme können schnell zu Baumbrüchen führen“, sagt Bereichsleiter Roland Dewisch. „Das Risiko, dass Menschen verletzt oder sonstige Schäden entstehen, ist einfach zu hoch.“

Nachpflanzungen im Frühjahr

Dewisch kündigt gleichzeitig Nachpflanzungen im kommenden Frühjahr an. Wo es möglich ist, sollen junge Bäume an derselben Stelle gepflanzt werden. Wo das wegen Leitungseinbauten oder Verkehrsbehinderungen nicht möglich ist, werden günstigere Standorte gesucht.