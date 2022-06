Multitalent Claudia Skopal auf der Bühne

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Die Neue Bühne Rossatz präsentierte im April eine Aufführung der Kinder- und Jugendtheaterspielgruppe, Ende Juni gibt es eine weitere Vorstellung: Das „Gasthaus Zur Wachtelwirtin“ öffnet im Schloss seine Pforten, ein kleines feines Ensemble mit Gregor Böck, Sandra Hutschala, Sandra Kalser und Claudia Skopal geht der Frage auf den Grund, „wie man Männer mordet“ – so der Untertitel.

Das Stück in drei Akten von Felix J. Mohr hat Claudia Skopal bearbeitet. Sie fungiert als Schriftführerin des Vereins Neue Bühne Rossatz, ist eine der Akteurinnen, zeichnet auch für die Regie verantwortlich. Und kehrt damit wieder auf die Bühne zurück: „Das Theater hat schon immer zu meinem Leben gehört“, erzählt sie, dass sie als Kind selbst Szenen geschrieben und aufgeführt hat, später Mitglied von Schulaufführungen war und dann auch die Ausbildung zur Schauspielerin absolviert sowie Film- und Medienwissenschaft und Englisch an der Universität Wien studiert hat und am Theater tätig war.

Mittlerweile kennt man die 44-jährige gebürtige Wienerin, die seit sieben Jahren mit ihrer Familie (zwei Söhne, Ehemann Martin, Fotograf, ist Gemeinderat in Rossatz-Arnsdorf) in einem alten Winzerhaus in Rossatz lebt, als Leiterin der Stadtbücherei und Mediathek Krems.

Und als Autorin: Seit 20 Jahren schreibt sie, 2002 hat sie mit ihrer Kurzgeschichte „Annas fantastische Reise“ einen Schreibwettbewerb und Buchvertrag gewonnen. Vor allem ihre zahlreichen Kinderbücher („Luna, das Einhorn“, „Der Wal und der Wunschfisch“ ...) sind äußerst beliebt, die sie bei Lesungen – auch in Schulen – gerne vorstellt. Im Vorjahr hat sie gemeinsam mit ihrem Mann einen eigenen Verlag, die „Edition Kinderzimmer“, gegründet.

