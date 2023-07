Kathrin Raffetseder leitet die Kremser Stadtbücherei

Stadtbücherei und Mediathek Krems stehen unter neuer Leitung: Kathrin Raffetseder (35) ist die neue Chefin und folgt in dieser Funktion auf Claudia Skopal.

Neue Veranstaltungsformate als Ziel

Während sich ihre Vorgängerin, die auch als Kinderbuchautorin erfolgreich ist, wieder vermehrt dem Schreiben widmen möchte, widmet sich Raffetseder Büchern und Medien in der Kremser Einrichtung am Körnermarkt. Die Hauptziele der neuen Büchereileiterin sind neue Angebote und Veranstaltungsformate einzuführen sowie das Netzwerk der freiwilligen Lesepaten auszubauen.

Moderne Technologie im Visier

Durch diese Maßnahmen wird die Bücherei zu einem Ort, an dem Menschen nicht nur Bücher und Medien finden, sondern auch an Lesungen, Workshops und anderen kulturellen Aktivitäten teilnehmen können. Darüber hinaus strebt Raffetseder an, die Bücherei mit moderner Technologie auszustatten, um den Zugang zu Medien zu erleichtern und die digitale Präsenz zu stärken — an einem Ort der Begegnung und des Austausches. Man will sich als „Ort, der das Lesen, Lernen und die kulturelle Teilhabe fördert“, etablieren.

Absolventin des IMC am Werk

Raffetseder hat das Studium der Unternehmensführung und E-Businessmanagement an der FH IMC Krems absolviert und war vor ihrem Wechsel in die Stadtbücherei mehrere Jahre im Tourismus als Marketing- und Projektmanagerin tätig. Die Stadtbücherei & Mediathek Krems bietet rund 40.000 Medien für alle Altersgruppen. Stadtchef Reinhard Resch empfing die neue Bücherei-Leiterin zum Antrittsbesuch in seinem Büro im Kremser Rathaus.

Informationen: www.krems.at/buecherei