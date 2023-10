Ermittlungen gegen Kremser Spitzenpolitiker wegen 1.000-Euro-Zulage

Die Nachricht verbreitete sich am Donnerstag wie ein Lauffeuer: Landesrätin Susanne Rosenkranz, der Kremser Bürgermeister Reinhard Resch und eine Reihe weiterer ehemaliger und aktueller Stadtsenatsmitglieder aus Krems sehen sich strafrechtlichen Ermittlungen ausgesetzt. Der Verdacht, dem die Staatsanwaltschaft Wien nachgeht, lautet auf Untreue unter Ausnützung einer Amtsstellung. Das Strafgesetzbuch sieht im Falle einer Verurteilung einen Strafrahmen von sechs Monaten bis zu viereinhalb Jahren vor.

Anzeige im Juli 2022 erstattet

Der NÖN liegen inzwischen die mit Juli 2022 datierte Anzeige und das Informationsschreiben über die Führung eines Ermittlungsverfahrens vor. Besonders interessant: Der Anzeigenerstatter, ein unterlegener Bewerber bei einer Postenvergabe am Magistrat der Stadt Krems, ersuchte die Oberstaatsanwaltschaft Wien das gegenständliche Verfahren nicht der eigentlich zuständigen Staatsanwaltschaft Krems zu überlassen, weil „der Bürgermeister der Stadt Krems Sicherheitsbehörde ist und in Krems an der Donau sich viele Bewohner untereinander kennen“. Diesem Wunsch kam die Behörde offensichtlich nach, denn die Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Wien.

„Bonifikationen“ und „monatliche Zulage“ im Fokus der Justiz

Der Vorwurf gegen Rosenkranz, Resch und die anderen beschuldigten aktuellen und ehemaligen Stadtsenatsmitglieder: Die Gewährung von „Bonifikationen“ und einer „monatlichen Zulage“ in Höhe von „zumindest“ 1.000 Euro für den erfolgreichen Bewerber um den Magistratsposten. Die Stadt Krems sei dadurch um einen noch festzustellenden Betrag zwischen 5.000 und 300.000 Euro geschädigt worden. Laut Anzeige seien bis Juli 2022 bereits 11.000 Euro durch die Zulage ausgezahlt worden.

Auch gegen Magistratsmitarbeiter wird ermittelt

Ermittelt wird übrigens auch gegen den Profiteur der Zusatzzahlungen. Er habe laut Schreiben der Staatsanwaltschaft Wien zur „genannten Tathandlung beigetragen, indem er vor der Beschlussfassung“ im Stadtsenat an einer Absprache mit den beteiligten Politikern teilnahm und „die finanzielle Besserstellung einforderte“.

Resch: „Haltlose Behauptungen“

Landesrätin Rosenkranz informierte am Donnerstag aus eigenem Antrieb über die Ermittlungen und teilte mit: „Ich nehme diese Angelegenheit sehr ernst und dränge auf eine umgehende Einvernahme und Klärung, damit so rasch wie möglich bestätigt wird, dass ich hier voll und ganz unschuldig bin und korrekt gehandelt habe.“ Ähnlich äußerte sich am Freitag auch Bürgermeister Resch: „Die Ermittlungen der Behörde nehme ich ernst. Ich erwarte mir eine rasche Kontaktaufnahme, um diese haltlosen Behauptungen klarzustellen.“

Polizei führte Razzia im Magistrat durch

Bekannt geworden war im Zuge der Ermittlungen auch, dass am Mittwoch eine Vielzahl an Polizeibeamten eine Razzia am Magistrat der Stadt Krems durchführte. Dabei wurden Mobiltelefone und Dokumente beschlagnahmt. Für alle genannten Personen gilt die Unschuldsvermutung.