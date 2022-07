Neue Kremser Halle nicht vor 2027 - Kritik von Jugendgemeinderat

Werbung

Die Planungen für ein neues Veranstaltungszentrum gehen in die nächste Runde. Am vergangenen Freitag traf die Steuerungsgruppe aus Politik, Verwaltung und Experten neuerlich zusammen, um weitere Festlegungen vorzunehmen. Die NÖN weiß, worum es ging.

Fix ist inzwischen, dass kein Hotel und Kongresszentrum gebaut werden. Ebenfalls beschlossene Sache dürfte sein, dass die neue Halle kleiner als ursprünglich gedacht wird. War anfangs noch von einem Objekt mit einer Kapazität von Kinobestuhlung 1.000 – der Fachbegriff für die Bemessung des Fassungsvermögens – die Rede, soll nun mit 750 – 900 begonnen werden, zu planen. Das teilt Baustadtrat Günter Herz (SPÖ) mit. Die neue Halle wäre damit kleiner als die mittlere der drei Österreichhallen, wodurch Schulen wie die HTL oder das BORG, die in der Vergangenheit die besucherstärksten Bälle veranstalteten, deutlich weniger Karten verkaufen könnten.

Eine Annäherung gab es inzwischen auch in der Standortfrage. Von ursprünglich zwölf möglichen Örtlichkeiten ist die Steuerungsgruppe inzwischen auf drei angelangt. Noch in der Verlosung sind der jetzige Standort bzw. Eislaufplatz, die Wiener Straße (zwischen Wienertor Center und Cafe-Pub „Hoppala“), und der Frachtenbahnhof. Letzterer ist der Favorit von Baustradtrat Herz, laut dem die Umsetzung bis 2027 erfolgen könnte. „Zu langsam“, meint Jugendgemeinderat Patrick Mitmasser: „Es gab bereits 2010 einen Plan, der ist aber dann in der Schublade verschwunden. Außerdem ist die neue Halle zu klein, sie kann den Bedarf der Schulen sicher nicht stemmen.“

