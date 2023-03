SMS-Betrüger geben sich als Finanzamt aus

Drohung mit Exekutor-Besuch

Das Landeskriminalamt Niederösterreich warnt vor einer neuen Art des Betrugs, bei dem „das Finanzamt“ darauf hinweist, dass ein Geldbetrag umgehend zu begleichen sei. Andernfalls drohe eine gerichtliche Pfändung. „Die Opfer werden aufgefordert, den Betrag per Echtzeitüberweisung auf ein österreichisches Bankkonto zu tätigen“, warnt die Polizei. Die Exekutive weist darauf hin, dass die Nachrichten mit einem „täuschend echten Design dem des Finanzamtes Österreichs nachempfunden“ sind. Ein 66-jähriger Empfänger einer solchen SMS in Mühldorf fiel zum Glück nicht auf die neue Betrugsmasche hinein.

Alte Tricks schon vielen bekannt

Vielen sind die Versuche des Betrugs mit der Tochter- oder Sohn-in-Not-Masche bereits bekannt. Immer weniger dürften auf den vermeintlichen „Hilferuf“ eines eigenen erwachsenen Kindes noch hereinfallen. Allein schon, dass meistens eine SMS-Nachricht gesendet wird, in der wegen eines Notfalls um rasche Überweisung einer Geldsumme ersucht wird, sollte stutzig machen. Meistens heißt es dort dann nämlich, dass das Smartphone verloren gegangen sei und auf dem neuen SMS - kurioserweise! - nicht funktioniere. Man solle per WhatsApp-Nachricht antworten.

Geld in zwei Fällen gerettet

Kleine Hoffnung für Opfer von angeblichen SMSes ihrer Kinder: In zwei Fällen im Bezirk gelang es zuletzt in Zusammenarbeit mit Bankinstituten, Überweisungen an die „Kinder in Notlage“ – einmal 7.200 Euro, einmal 2.655 Euro – noch zu stoppen. „Da muss man aber sehr schnell sein“, warnt ein Finanzdienstleister. Einen Tag später ist das Geld unwiederbringlich weg. Die Polizei gibt den Tipp, mit den betroffenen Angehörigen, die den Hilferuf gesendet haben, telefonisch Kontakt aufzunehmen und auf keinen Fall ohne Überprüfung des „Notfalles“ zu überweisen.

