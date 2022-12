Viele Vorteile für Kremser Gymnasiasten

Werbung

Die IMC Fachhochschule Krems legt ihre Schwerpunkte auf die Bereiche Wirtschafts- und Gesundheitswissenschaften sowie Digitalisierung, Technik und Life Sciences. Besonders der letztgenannte Bereich weckte das Interesse des Ringstraßen-Gymnasiums, eine Schulkooperation mit der FH einzugehen. Sie bringt beiden Seiten Vorteile: Schülerinnen, Schüler und Lehrende des BRG Ringstraße werden zu diversen Veranstaltungen an die IMC FH Krems eingeladen.

Zudem finden Workshops für Schulklassen in den Bereichen Wirtschaft, Digitalisierung & Technik, Gesundheit und Life Sciences statt. Für die Schüler der höheren Klassen stellt das IMC außerdem Themen für vorwissenschaftliche Arbeiten und Diplomarbeiten bereit.

Darüber hinaus ist die Teilnahme an der „FIT4YOUniversity“ der IMC FH Krems für 15 Schüler des BRG garantiert. Bei FIT4YOUniversity können Jugendliche in den Sommerferien an verschiedenen Workshops partizipieren. FH-Lehrende besuchen außerdem die Schule, halten Gastvorträge und stellen die Studienrichtungen vor. Auch FH-Studierende stellen gerne ihre diversen Forschungsthemen aus dem Praxissemester vor.

