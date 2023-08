Hubert Nitsch zum Kurator der NÖ Landesgalerie bestellt

Als erstes Projekt kuratiert der erfahrene Kunsthistoriker und Theologe Hubert Nitsch (54) die Ausstellung zum niederösterreichischen Würdigungspreisträger 2023 in der Sparte Bildende Kunst. Die Eröffnung wird am 1. Dezember 2023 sein.

Neuer Kurator bringt viel Erfahrung mit

Gerda Ridler, künstlerische Direktorin der Landesgalerie Niederösterreich, betont: „Hubert Nitsch bringt viel Erfahrung in der Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern mit. Durch seine Tätigkeit als Kunstreferent der Diözese Linz, im Kuratorium des Kardinal König Kunstpreises, im Auftrag der Österreichischen Bischofskonferenz, als Kurator im Kunstraum St. Virgil in Salzburg und Juror verfügt er über ein großes Fachwissen und Netzwerk an wertvollen Kontakten.“ Sie freue sich sehr, dass Nitsch gewonnen werden konnte.

Nitsch bleibt Diözesankonservator in Linz

Der 1969 in Mistelbach (NÖ) geborene Nitsch studierte Katholische Fachtheologie, Religionspädagogik, Kunstgeschichte in Innsbruck und Wien sowie Kunstpädagogik in der Klasse für Bildhauerei bei Ruedi Arnold am Mozarteum Salzburg. Seit 2002 arbeitet Hubert Nitsch als Diözesankonservator und Mitarbeiter im Fachbereich Kunst und Kultur der Diözese Linz und hat mit vielen renommierten Künstlern zeitgenössische Gestaltungen in Kirchen und kirchlichen Einrichtungen umgesetzt.

Diese Funktion behält er auch weiterhin bei. Für Linz als Kulturhauptstadt Europas 2009 kreierte er mit dem „Turmeremiten“ am Mariendom eines der wenigen nachhaltigen Projekte. Fixpunkte in seinem Konzept für den Kunstraum St. Virgil, den er seit 2001 kuratiert, sind ein Artist in Residence-Programm und die Reihe „Bildhauer als Zeichner“. Nitsch ist als Referent im Kultur- und Bildungsbereich über Österreich hinaus gefragt. Er begleitete Projekte im Feld von Kunst, Kirche und Denkmalpflege unter anderem in Niederösterreich und Wien.

Günther Oberhollenzer war von der Gründung der NÖ Landesgalerie 2019 bis Oktober 2022 Kurator. Foto: Bernhard Holub

Vorgänger leistete wertvolle Aufbauarbeit

Vorgänger Günther Oberhollenzer (47) war ab 2016 für die 2019 eröffnete NÖ Landesgalerie im Einsatz. Oberhollenzer studierte Geschichte und Kunstgeschichte an der Lepopold-Franzens-Universität Innsbruck und an der Università Ca'Foscari in Venedig. Anschließend absolvierte er ein Masterstudium in Kulturmanagement an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Die letzte große Ausstellung, für die er in Krems verantwortlich zeichnete, war die vielbeachtete Schau „Across the River“ von Chiharu Shiota. Mit 1. Oktober 2022 verließ er Krems und übernahm er als Nachfolger von Tim Voss die künstlerische Leitung des Künstlerhauses Wien.