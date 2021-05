Wie berichtet scheiden mit Vizebürgermeister Erwin Krammer mit Cornel Prebjan und Martina Höllerschmid zwei weitere ÖVP-Mandatare aus dem Kremser Gemeinderat aus. Bundesrätin Doris Berger-Grabner, Wirtschaftskammer-Obmann Thomas Hagmann und JVP-Aktivist Patrick Mitmasser rücken nach.

Neue bringen Expertise mit

Doris Berger-Grabner (42) unterrichtet im Department of Business an der IMC FH Krems und ist Abgeordnete des Österreichischen Bundesrates. Thomas Hagmann (48) ist studierter Wirtschaftswissenschafter, Konditormeister und Obmann der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Krems. Patrick Mitmasser (27) hat ein Masterstudium absolviert und arbeitet als Prozessingenieur und Nachhaltigkeitsmanager. Politische Erfahrung hat er in der Jungen ÖVP Krems gesammelt, der er nun als Obmann vorsteht.

"Visitenkarte der Stadt Krems"

„Der Gemeinderat ist die Visitenkarte der Stadt und Ihr Arbeitsplatz“, wies Bürgermeister Dr. Reinhard Resch bei der Angelobung auf die große Verantwortung hin, die ein Mitglied des Gemeinderats trage. „Wir freuen uns auf unsere Arbeit für Krems“, gaben sich die drei Neo-Mandatare engagiert. Zuletzt waren die ÖVP-Vertreter ja vor allem durch "Kampfansagen" an die Resch-SPÖ aufgefallen.

Rechtliches Rüstzeug geboten

Mit dabei war bei der feierlichen Angelobung auch der Kremser Magistratsdirektor Karl Hallbauer, der den Neuen Rüstzeug mit auf den Weg gab, darunter das Stadtrechtsorganisationsgesetz (STROG), dem sich die Mandatare bei ihrer Arbeit im Stadtparlament unterwerfen müssen. Er bot auch seine persönliche Hilfestellung bei rechtlichen Fragen an.

Wahlen auf der Tagesordnung

Seine neuen Gemeinderatskollegen begleitete auch Stadtrat Martin Sedelmaier zum Anstrittsbesuch im Rathaus. Er wird bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 26. Mai, 18 Uhr, im Schulzentrum Krems in Nachfolge Krammers zum Vizebürgermeister gewählt. Hagmann rückt dabei in den Stadtsenat nach, wo die SPÖ 6, die ÖVP 3 und die FPÖ einen Sitz hat, nach. Bei der Sitzung sind noch keine Besucher erlaubt, es erfolgt aber eine Übertragung via Live-Stream.