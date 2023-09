IMC Krems will Spitzensportlern das Studium erleichtern

Getragen wird dies vom Verein KADA, einem gemeinnützigen Verein, der sich für die Vereinbarkeit von Spitzensport und Bildung einsetzt.

Einsatz für individuelle Flexibilisierung

Im Rahmen des SLS-Programms führt KADA ein österreichweites Netzwerk aus spitzensportfreundlichen Bildungseinrichtungen. Ziel des Förderprogramms ist es, im Sinne einer besseren Vereinbarkeit von Spitzensport und Studium, organisatorische Hürden für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler abzubauen. SLS umfasst laufende Studienberatung, Unterstützung bei der Semesterplanung sowie bei Bedarf die Erwirkung individueller Flexibilisierungen.

Individuelle Beratung öffnet viele Wege

Am IMC Krems, das sich nun SLS-Kooperationshochschule nennen darf, können studierende Athletinnen und Athleten künftig um diese Unterstützungsmaßnahmen ansuchen. Petra Lang aus der Abteilung Study Services am IMC Krems steht als Ansprechpartnerin für Laufbahnberater sowie Spitzensportler zur Verfügung. „Jede Athletin und jeder Athlet hat eigene Interessen und Vorstellungen, wie es nach der Spitzensportkarriere beruflich weitergehen soll“, erklärt KADA-Geschäftsführer Nik Berger. „Uns ist wichtig, dass wir in unseren Beratungen vielfältige Ausbildungswege aufzeigen können, damit auch alle eine passende Möglichkeit für sich finden.“

Hilfe für IMC eine Herzensangelegenheit

Das IMC Krems biete viele interessante Studienrichtungen an. „Unsere Kooperation ist ein wesentlicher Schritt, um Fachhochschulstudien für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler besser zugänglich zu machen“, begrüßt Berger die neue Kooperation. Er ist selbst ehemaliger Volleyball- und Beachvolleyball-Spieler. Freude über die Partnerschaft herrscht auf beiden Seiten. IMC-Geschäftsführer Udo Brändle: „Wir freuen uns sehr über die neue Kooperation. Spitzensportlern ein Studium bei uns zu ermöglichen, liegt uns am Herzen.“ Man wolle alle Rahmenbedingungen schaffen, um das Studieren Athletinnen und Athleten zu gewährleisten.