Jüngster Primar für Krems

Mit seinen erst 36 Lebensjahren ist Dietmar Dammerer neuer Primar der im Februar zu einer Einheit verschmolzenen Abteilungen für Orthopädie und Traumatologie (Unfallabteilung).

Gemessen an der Bettenzahl (85) ist er damit der Leiter der größten Abteilung des Universitätsklinikums Krems und will die Synergien nutzen, etwa im Aufbau einer gemeinsamen Ambulanzstruktur.

Dammerer war ursprünglich als Lehrer für Sport und Biologie tätig, entschloss sich dann spontan zu einem Medizinstudium in Innsbruck und absolvierte zusätzlich eines in Biomechanik. Parallel erwarb der Arzt, der als Sanitäter beim Roten Kreuz Scheibbs aktiv war, einen Master in „Advanced Orthopedics and Traumatology“ an der Donauuni Krems.

Schonende Operationen sind neuer Schwerpunkt

„Medizin ist kein Stillstand, Medizin bedeutet ständigen Fortschritt“, hat Dammerer viele Pläne. Als spezialisierter Orthopäde in den Bereichen der Endoprothetik und der Tumororthopädie, der bereits über 80 fachspezifische Publikationen veröffentlicht hat, möchte er vor allem minimal-invasive bzw. muskelschonende Operationstechnik nach Krems bringen. Die Versorgung von Patienten mit Knochenkrebs sowie die Versorgung von Metastasen soll als konkreter Schwerpunkt etabliert werden. Lob hat er für sein Team: „In Krems arbeiten außergewöhnliche, idealistische Personen, welche hochrangige Zertifikate besitzen. Dieses Engagement möchte ich unterstützen und weiter fördern.“

