Liebliche Weinberge und idyllische Täler. Fruchtbare Felder und rauschende Wälder. Sanfte Hügelketten und ausgedehnte Auen. Wahrlich: Ansichten und Fotomotive wie im Paradies!

Auch der aktuelle zweite Bildband von NÖN-Redakteur Udo Sagl präsentiert die europaweit einmalige Landschaftsvielfalt unserer unmittelbaren Heimat von ihrer stimmungsvollsten Seite – mit charaktervollen Impressionen aus der romantischen Perspektive.

Wachau, Gföhlerwald, Kamptal im Blickpunkt

Ausgewählte Verse und Sinnsprüche aus der Weltliteratur ergänzen die liebevoll zusammengestellten Fotos in harmonisch abgestimmter Kombination.

„O Heimat, dich zu rühmen/ Bildimpressionen aus Niederösterreich“ ist die Fortsetzung des vor zwei Jahren herausgegebenen und landesweit äußerst erfolgreichen Bildbandes „O Heimat, dich zu lieben“. Ein klassisches Geschenkbuch für jeden Anlass. Es enthält auch zahlreiche bewegende Motive aus dem Raum Krems und rückt dabei die Wachau ebenso wie das Kamptal, den Manhartsberg und den Gföhlerwald in den Blickpunkt. Und das Cover wird von einer farbenprächtigen Hochsommerstimmung in Gobelsburg geschmückt.

Im Kral-Verlag erschienen, ist der Band (88 Seiten; 14,90 Euro; ISBN: 978-3-99024-852-2) ab sofort überall im Buchhandel erhältlich – so etwa auch bei Schmidl in Krems und im Shop der Kittenberger-Erlebnisgärten in Schiltern.