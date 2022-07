Lengenfelder Wahrzeichen wird saniert

Werbung Kinoabende Anzeige Programm vom Mondscheinkino in Eggenburg

Seit Anfang Juli wird das Biritor saniert. Das Biritor ist ein mächtiges Spitzbogentor mit anschließender Bruchsteinmauer aus dem 15. Jahrhundert. Die Sanierung war dringend notwendig, denn Bewuchs, Wind und Wetter haben über viele Jahre hinweg der damaligen Marktbefestigung stark zugesetzt. Das Denkmalamt hat ein „Auge darauf“ ...

Zur Geschichte: Um 1493 hat Georg (Jörg) von Seisenegg die Herrschaft von Lengenfeld übernommen. In der Pfarrkirche befindet sich noch der Grabstein für seine fünf Kinder, die zwischen 1493 und 1508 verstarben. Unter seiner Herrschaft erhielt Lengenfeld durch Kaiser Maximilian auch das Marktrecht verliehen. 1535 kamen der Ort und die Herrschaft in den Besitz Bernhards Beheim von Friedesheim. Einen ersten Abschluss erfuhr die Ortsentwicklung Ende des 16 Jahrhunderts: Der Ort bestand zu diesem Zeitpunkt bereits aus 158 Häuser. Reste der damaligen Marktbefestigung finden sich im sogenannten Biritor, an dem der Zahn der Zeit ordentlich genagt hat.

Bis jetzt wurde bereits der Efeu vom Mauerwerk und aus den Mauerwerkfugen entfernt. In weiterer Folge wird daran gearbeitet, desolate Steine, Ziegel und Mauerwerke zu ersetzen und auszutauschen sowie die Mauerfugen zu ergänzen. Auch die Mauerkrone und die Maueroberfläche werden im Zuge der Arbeiten gereinigt.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.