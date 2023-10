Kraftwerk Ottenstein: Wachablöse nach 31 Jahren

Er war mit seinem Team über 30 Jahre lang für die Stromversorgung von rund 30.000 Haushalten in der Region verantwortlich: Erich Binder übernahm die Leitung der drei Kamp-Kraftwerke Ottenstein, Dobra-Krumau und Thurnberg-Wegscheid sowie der fünf Kleinkraftwerke Zwettl, Rosenburg, Zöbing (alle drei am Kamp), Hohenstein (Krems) und Kollmitzgraben (Thaya) im Jahr 1991.

Der heute 63-jährige startete seine Karriere am 1. September 1975 bei der damaligen NEWAG als Elektriker-Lehrling in Maria Enzersdorf. Danach absolvierte er die fünfjährige HTL-Abendschule in der Schellinggasse in Wien. Seit 1985 ist Erich im Bereich der Kamp-Kraftwerke tätig. Er hat vor, 2025 in Pension zu gehen.

Kollegen sind „große Familie“

Erich blickt auf viele schöne Momente zurück: „Schon während der Zeit in der Lehrwerkstätte habe ich die damalige NEWAG als große Familie kennenlernen dürfen. Das hat sich natürlich nach fast 50 Jahren etwas verändert - die EVN ist jedoch noch immer ein hervorragender Arbeitgeber.“ Die Übertragung der Werksleitung der Kamp-Kraftwerke im Jahr 1985 war sein persönliches Highlight: „Mit einer tollen Mannschaft konnten wir in den letzten vier Jahrzehnten die Technik der Kraftwerke weiterentwickeln.“

War zu Beginn im Büro eine mechanische Schreibmaschine im Einsatz, auf welcher die Wochenberichte verfasste wurden, so wird nun die ganze Anlage mit Computern gesteuert. Zu Spitzenzeiten waren vor Ort 43 Personen beschäftigt, heute wird die Kraftwerkskette mit acht Mitarbeitern geführt. „Der Zusammenhalt und der unermüdliche Einsatz der Mitarbeiter beim Hochwasser 2002 bleibt mir ein Leben lang in guter Erinnerung“, so der Alt-Kraftwerksleiter.

Hochwasser 2002: Sicherheit der Staumauern war stets zu 100 Prozent gewährleistet

Im August 2002 stieg der Zulauf nach starken Unwettern im gesamten Einzugsgebiet des Kamp innerhalb von nur 24 Stunden von zwei auf 600 Kubikmeter Wasser pro Sekunde an. „Aufgrund des freien Volumens von zehn Millionen Kubikmetern und der natürlichen Retention während der Hochwasserabfuhr durch das Überstauen aller drei Stauseen konnte das Hochwasser mit einer Abgabemenge von 500 Kubikmetern pro Sekunde um 100 Kubikmeter reduziert werden“, so Erich Binder. „Das Wichtigste in einem solchen Fall ist die Sicherheit. Man ist verantwortlich für Mitarbeiter, man gibt ihnen Aufträge und sie fahren um zwei Uhr in der Nacht auf die Sperre - da sind Feuerwehren im Einsatz und es sind Menschen in den Häusern“, erinnert er sich zurück.

Bei durchschnittlichem Wetter füllt sich der Stausee Ottenstein im ganzen Jahr rund drei Mal - beim Hochwasser 2002 war der Zulauf so groß, dass man den Stausee innerhalb von nur wenigen Tagen hätte drei Mal anfüllen können. „Die Sicherheit der drei Staumauern Ottenstein, Dobra und Thurnberg war zu jedem Zeitpunkt zu 100 Prozent gewährleistet!“

Staumauern werden regelmäßig gewartet und genau überwacht

Die Staumauern entlang der Kampseen-Kette werden regelmäßig geprüft und überwacht: So hält die 69 Meter hohe Gewölbestaumauer in Ottenstein bei Vollstau unglaubliche 73 Millionen Kubikmeter Wasser zurück. Vier Pendel in der Staumauer registrieren geringste Bewegungen und Erschütterungen. Diese Instrumente sind so sensibel, dass damit auch das große Erdbeben in Japan am 11. März 2011 gemessen werden konnte.

Alexander Sitz wird Kraftwerke mit seinem Team weiterentwickeln

Der neue Kraftwerksleiter Alexander Sitz wurde 1990 geboren und stammt aus der Gemeinde Waldenstein (Bezirk Gmünd). Er startete seine Karriere bei der EVN im Jahr 2005 ebenfalls als Lehrling und absolvierte die HTL-Abendschule in St. Pölten. Er war danach in der Abteilung „Betrieb Hochspannung“ in St. Pölten tätig und für Arbeiten in Umspannwerken und bei 110/380 Kilovolt-Freileitungen verantwortlich. Seit 2018 ist er am Standort Ottenstein stationiert, heuer übernahm er die Werksleitung. „Wir werden die Kampkraftwerke weiterentwickeln, wie es bereits jetzt gelaufen ist - und ich bin gespannt, wie es in den nächsten 30 Jahren weiterwachsen wird, was die Digitalisierung betrifft“, so der Jung-Kraftwerkschef.