„Tödliche“ Region Gföhl

Die NÖN verlost drei Bücher „Waldviertelrache“ der Autorin Maria Publig. Wer kann gewinnen?

Anrufer, die am Mittwoch, 23. Februar, und Donnerstag, 24. Februar, zwischen 8 und 12 Uhr 050/8021-3500 rufen, das Kennwort „Waldviertelrache“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Alle, die ein Mail mit ihren Kontaktdaten und dem Kennwort „Waldviertelrache“ an die Adresse redaktion.krems@noen.at schicken. Einsendeschluss: Do, 24. 2., 15 Uhr.