Durch einen Irrtum - die NÖN veröffentlichte die Nummer der Vorgängerin Michaela Schuster - wurde in der aktuellen Druckausgabe der Kremser NÖN beim Wochenend-Ärztedienst eine falsche Telefonnummer des Langenloiser Allgemeinmediziners Matthias Skopek angegeben.

Hilfe unter Nummer 02734/80487

Johann Lechner Matthias Skopek ordiniert seit kurzem in der Kamptalstadt in der Rudolfstraße 11.

Wir bedauernd den Irrtum und verweisen auf die Nummer 02734/80487, unter der der Arzt am kommenden Wochenende für Patienten erreichbar ist. Im Rahmen der Rufbereitschaft erreicht man den Mediziner am Samstag, 1. Februar, und Sonntag, 2. Februar, jeweils von 8 bis 14 Uhr.

Vier Stunden Ordinationszeit

Wer in die Ordination kommen kann, trifft Matthias Skopek an beiden Tagen zwischen 9 und 11 Uhr in der Rudolfstraße 11 an, um persönlich Hilfe in Krankheitsfällen zu erhalten. Der neue, motivierte Mediziner, der erst diese Woche zu ordinieren begonnen hat, freut sich auf interessante und für seine Patienten hilfreiche Begegnungen.