Bereits beim Antritt als neuer Wirtschafts-Obmann stellte Richard Reiter mit seinem Team ein neues Logo vor – nun folgt der Relaunch des Web-Auftritts der Gföhler Wirtschaft Aktiv.

Die neue Homepage wurde nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich an die Erfordernisse der Gegenwart angepasst. Ein neues Feature ist u. a., dass nun jeder Mitgliedsbetrieb auf einer digitalen Landkarte zu finden ist. Die Homepage ist zudem auch Smartphone-tauglich.

Reiter übernahm die Funktion als Obmann im Jahr 2018 von Ernst Zierlinger, der die Geschicke des regionalen Wirtschafts-Vereins über 21 Jahre lang führte. Die Gföhler Wirtschaft hat aktuell 66 Mitglieder und ist Plattform für eine Vielzahl an Veranstaltungen in Gföhl, die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind.

Der samstägliche Wochenmarkt am Hauptplatz ist ebenso ein Fixpunkt der Aktivitäten des Vereins. Neben dem Gföhler Gulden hat sich auch die Einkaufskarte in der Region sehr gut etabliert. Bis Ende 2018 wurden bereits mehr als 41.300 Einkaufskarten eingelöst – unter diesen wurden in den vergangenen Jahren 13 Autos verlost. Auch heuer wird als Hauptpreis wieder ein Kleinwagen warten.

Weitere bereits fixierte Eckpunkte im Veranstaltungskalender 2019 sind: Primavera-Tage (italienischer Frühling in Gföhl), Trödelmarkt, Hausmessen und ein Berufsinfo-Tag in der Mittelschule Gföhl.