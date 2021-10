Mauterner Urgestein an der Spitze

Mit Gerhard Lommer (59) führt ein erfahrener Beamter seit Kurzem die Polizeiinspektion Mautern. Umfassende Erfahrungen im Strompolizeidienst gereichen dem Mauterner Urgestein zum Vorteil.

Lommer trat die Nachfolge des mit 1. September in den Ruhestand getretenen Horst Michalek an. Mit dem Neuen an der Spitze des mit 21 Beamten systemisierten Stützpunkts fiel die Wahl auf einen erfahrenen Beamten und dazu auf ein „Mauterner Urgestein“. Lommer ist seit seiner Geburt ein Römerstädter. Zu seinen Hobbys zählen Skifahren, Zillenfahren und Wandern.

Seinen Dienst in den Reihen der damaligen Gendarmerie trat der neue Inspektions-chef 1981 an. Nach Stationen in Langenzersdorf und Krems kam Lommer bald an seinen Heimat-Posten Mautern und war dort – mit kurzem Intermezzo auf dem Bezirkspolizeikommando Krems – zuletzt Stellvertreter des Kommandanten. Markenzeichnen des Beamten ist sein offenes Ohr für die Anliegen der Bürger.

Die PI Mautern ist für den Stromdienst für fünf Gemeinden, die Wasserstraße zwischen Ybbs und Altenwörth (rund 80 km) sowie rund 12.000 Einwohner zuständig.