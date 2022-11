Wechsel in der Pfarre Maria Langegg

Abschied und Neubeginn in der Pfarre Maria Langegg: Pater Clemens Reischl übernimmt als neuer Provisor die Leitung der Pfarre. Mit einer festlichen Messe wurde die Übergabe von Pater Johannes Cornides gefeiert.

Pater Johannes geht nach Israel, um in Emmaus in der Niederlassung der „Gemeinschaft der Seligpreisungen“ zu wirken: „Ich werde hauptsächlich Wallfahrts- und Pilgerseelsorge für Pilger aus aller Welt machen“, so Pater Johannes. 2016 hatte er die Pfarre Maria Langegg übernommen. „Die Pfarre ist eine kleine, aber sehr schöne, die von herzlicher und gemeinschaftlicher Atmosphäre geprägt ist“, erinnert er sich auch künftig gerne zurück.

Sein Nachfolger Pater Clemens ist bereits Pfarrer von Mautern, Arnsdorf und Rossatz und übernimmt Maria Langegg als Provisor, also als „provisorischer Leiter“. Mit 1. September 2023 wird ein neuer Pfarrverband, bestehend aus den fünf Pfarren Arnsdorf, Bergern, Maria Langegg, Mautern und Rossatz, errichtet.

„Wir nehmen uns bis dahin Zeit für die genauen Planungen“, gibt Reischl einen Ausblick. Bis 2023 werden sich die Gottesdienstzeiten in Maria Langegg ändern: Künftig wird die heilige Messe sonntags um 10.30 Uhr gefeiert. Die Messe um 8 Uhr entfällt. Jeden ersten Samstag im Monat ist eine Vorabendmesse mit Beichtgelegenheit und Heilungsgebet. Pater Clemens wird einen Sonntag im Monat die Messe feiern, die anderen hält Pater Benjamin Schweighofer.

