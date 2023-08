Segen für den neuen Spielplatz

Was im Frühjahr begonnen hat, fand beim Feuerwehrfest der Feuerwehr Imbach am vergangenen Wochenende sein erfreuliches Ende: Der von den Kindern der Gemeinde geplante Spielplatz am Areal des ehemaligen Imbacher Klosters ist fertig und wurde gesegnet.

Beim Spielplatzwettbewerb des Landes gewonnen

Wie berichtet war die Gemeinde Senftenberg (zu der Imbach gehört) eine der Siegergemeinden beim Spielplatzwettbewerb zu 100 Jahre Niederösterreich. Dabei gab es für die Gemeinde nicht nur eine kräftige finanzielle Unterstützung von „Familienland NÖ“, sondern der Platz wurde im Rahmen einer Planungswerkstatt vor Ort mit Kindern aus Imbach entwickelt. Die Kids haben den Spielplatzplan samt Spielgeräten bis ins Detail geplant. Zwar konnten letztendlich nicht alle Ideen umgesetzt werden, wie Initiator Helmut Gattringer in seiner Ansprache erklärte, aber jetzt freuen sich alle Beteiligten, dass die Fertigstellung in Rekordtempo gelungen ist.

Die Bevölkerung finanzierte den Spielplatz mit

Zum Gelingen beigetragen haben auch die Imbacher selbst: Unter anderem berichtete die NÖN, dass etwa eine Glühweinausschank am Silvestertag – initiiert von Michaela und Bernd Anglmayer und unterstützt von den Familien Zeininger, Maier, Schneider, Lantschik und Ettenauer, und unterstützt von vielen Helfern – die stolze Summe von 1.000 Euro eingebracht hat, die in die Finanzierung des neuen Spielplatz geflossen ist.