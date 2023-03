Kremser Imker haben die Faulbrut gut im Griff

Sehr rührig sind die Vorstandsmitglieder des Kremser Imkervereins, der bei seiner Generalversammlung einen neuen Vorstand wählte. Obmann Walter Puhl und sein Team erhielten volle Zustimmung und den Auftrag, auch die nächsten drei Jahre die Geschicke des Vereins zu lenken.

Livestream von den Stammtischen

Wie der Obmann in seinem Bericht anmerkte, gehen auch die Imker mit der Zeit. So werden seit der Corona-Pandemie die regelmäßigen Imkerstammtische, bei denen es wertvolle Informationen zu verschiedenen Themen gibt, per Zoom übertragen. Dafür zeichnet der erste Obmann-Stellvertreter Alexander Pell verantwortlich.

„Sind zum Glück kein Sperrgebiet“

Die Wahl erfolgte unter dem Vorsitz des Bezirksobmannes Helmut Dörr. Alle Kandidaten erhielten volle Zustimmung (ohne Gegenstimmen und Enthaltungen). Bienengesundheitswart Helmut Kreuzhuber berichtete über die Faulbrutsituation im Bezirk: „Wir sind zum Glück kein Sperrgebiet!“ Der Verein fördert wieder die Untersuchung auf Faulbrut. Proben aus den Bienenstöcken werden dazu an ein zertifiziertes Labor gesendet. Durch die Varroamilbe (varroa destructor) gibt es dafür bedauerlicherweise heuer bei den heimischen Imkern wieder überdurchschnittliche Ausfälle.

Größte Veranstaltung in Langenlois

In der Terminvorschau wurde auf die zahlreichen Vorträge und Weiterbildungsangebote hingewiesen. Unter anderem sind auch ein Ausflug nach Ottenstein und das große Frühjahrsfest in der Langenloiser Gartenbauschule dem „Tag des offenen Bienenstocks“ am Sonntag, 21. Mai, ab 10 Uhr. Aktuell hat der Verein 155 Mitglieder, diese betreuen rund 2.000 Bienenvölker. Die Zahl ist erfreulicherweise steigend.

Die Wahl des Vorstandes brachte folgendes Ergebnis:

Obmann: Walter Puhl (1. Stellvertreter und Schriftführer: Alexander Pell; 2. Stellvertreter und Medienverantwortlicher: Hubert Leutgeb)

Gesundheitswart: Helmut Kreuzhuber

Kassier: Herfried Eder (Franz Trautenberger)

Schriftführer-Stellvertreterin: Magdalena Topf

Website & IT: Hans Fels

Social Media & Newsletter: Julia Meixner

Weitere Vorstandsmitglieder: Bezirksobmann Helmut Dörr, Ehrenobmann Günter Barth

Als Kassaprüfer fungieren Barbara Faltl und Hubert Zottl

