Etsdorfer Autorin veröffentlicht zwei neue Bücher

Autorin Karin Wimmer hat jetzt gleich doppelt zugeschlagen: Mit „Leuchtturmhoffnung“ erschien nun schon der sechste Teil der beliebten Sterenholm-Reihe. Er führt wieder an die Ostsee, wo es diesmal sehr stürmisch zugeht und die Gefühle wie in einem Druckkochtopf überkochen.

Für die jüngeren und junggebliebenen Leser hat Karin Wimmer einen zauberhaften Roman geschrieben: In „Meer als erhofft“ geht es mit dem Kreuzfahrtschiff in die Karibik und die raue See ist nicht das Einzige, das Nadines Leben auf den Kopf stellt. Infos gibt es unter www.karinwimmerautorin.jimdofree.com