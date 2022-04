Langenloiser Autor Nastl: „Wahrheiten, in Zuckerwatte verpackt“

Werbung

Er redet, wie ihm „da schnowe gwoxn is“, hält mit seiner oft kritischen Meinung nicht hinter dem Berg, was er unter anderem auch als Grünen-Stadtrat (2005 bis 2016) unter Beweis gestellt hat: Andreas Nastl (57) ist ein Analyst des täglichen Geschehens, sieht die „unangenehmen Wahrheiten, und die verpacke ich dann in Zuckerwatte“: So beschreibt er seinen Zugang zum Schreiben.

Auch in seiner neuesten Publikation „Immer ist irgendwas“, 40 „Geschichten aus dem Reich, in dem die Sonne nie aufgeht“ – gemeint sind die Weinkeller –, schildert er oft skurrile Situationen und Begebenheiten (nicht nur aus den Kellertiefen) mit feiner Ironie und pointierter Sprache. Da gibt es autobiografische Geschichten ebenso wie Reflexionen über Langenlois, die Pandemie oder über Flaschenverschlüsse. Das Lesen und Schreiben habe ihn immer schon mehr interessiert als Buchhaltung und Rechnungswesen, gibt er zu – trotzdem hat er die HAK Krems absolviert und war dann beruflich beim Land NÖ (Dorferneuerung) tätig.

2004 ist sein erstes Buch „Wie kommt Kuhscheiße aufs Dach?“ erschienen – es wurde mit dem Anerkennungspreis des Landes NÖ ausgezeichnet. Es folgten die Dialektbände „wia ma da schnowe gwoxn is“ (2005) und „eigfleischte wegetaria“ (2007), der Erzählband „Miss Verständnis“ (2011) und ein Kooperationsprojekt mit Wolfgang Kühn, „fostviecha“ (2015). Vor der Pandemie war Nastl überaus erfolgreich mit seinem 90-minütigen Solo-Kabarett „Vorsicht Fräskante“ unterwegs, was ihm besonders liegt, denn „eine Rampensau war ich schon immer“, sagt er. Auf der Bühne fühlt er sich wohl – da kennt man ihn schon aus den 90er-Jahren, als er mit Reiner Tiefenbacher und Johnny Diewald das Kabarett „Weine(h)rliches“ unter die Leute brachte. Und auch aus seiner jahrzehntelangen Zeit als LALO- Aktivist, als er selbst als Darsteller bei den Holzplatz-Shows mitwirkte und zahlreiche Texte geschrieben hat.

Die Ideen und Entwürfe gehen ihm jedenfalls nicht aus: Auf Zetteln in Mappen hortet er unsortiert Geistesblicke, Anfänge von Erzählungen, nicht ausformulierte Satzgefüge: „Es ist wie das Aufsammeln von bunten Steinen am Wegrand.“

Sein neues Buch wird er nun in „kabarettistischen Lesungen“ vorstellen, auch in Zeiten wie diesen, denn es sei „besser, über die kleinen Verrücktheiten zu lachen – über die großen kann man sowieso nur weinen“.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.