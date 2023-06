Von Listenhunden und „Osterhasen-Hunden“

Seit dem 1. Juni dieses Jahres gibt es eine Novelle des Hundehalte-Gesetzes, die für Kontroversen sorgt. Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft den allgemeinen Hundehalter-Sachkundenachweis, der ab sofort von allen neuen Hundehaltern innerhalb von sechs Monaten erbracht werden muss.

Dieser Sachkundenachweis beinhaltet eine einstündige Information durch einen Tierarzt sowie eine zweistündige Schulung durch einen sachkundigen Hundetrainer. Außerdem muss bei der Anmeldung des Hundes künftig eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen werden und es dürfen nicht mehr als fünf Hunde pro Haushalt gehalten werden.

Den Sachkundenachweis sieht man in Krems überwiegend positiv. „Prinzipiell ist es ein wichtiger und richtiger Schritt, mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ein Hund Verantwortung bedeutet“, meint Sabine Neumann, Hundetrainerin aus Plank am Kamp.

Gewaltfreie Erziehung

„Auch die Schulungsunterlagen, welche einheitlich verwendet werden müssen, sind inhaltlich gut und versuchen einen modernen, gewaltfreien und verantwortungsbewussten Umgang mit Hunden zu vermitteln.“

Von Seiten der Hundetrainer gehe es vor allem darum, den Menschen zu vermitteln, was es bedeutet, einen Hund zu haben. „Welche Voraussetzungen sind wichtig? Was muss ich meinem Hund beibringen? Was erkenne ich an seiner Körpersprache?“

Überdies sollte jeder Hundebesitzer die Grundlagen der Tiergesundheit kennen: Welche Parasiten gibt es? Wie reagiere ich, wenn mein Hund eine Verletzung hat? „Das sind Basics, die jeder Hundebesitzer zumindest einmal gehört haben sollte“, ist Neumann überzeugt.

Auch Tierärztin Susanne Tröster hält den Sachkundenachweis prinzipiell für sinnvoll: „Jeder sollte sich einmal eingehender mit der Materie auseinandergesetzt haben. Außerdem verhindert dies möglicherweise übereilte 'Weihnachts- oder Osterhasen-Hunde'“.

Und wie sehen das Hundebesitzer selbst? „Ein Hund sollte nicht leichtfertig angeschafft werden, er ist ein jahrelanger Begleiter, der viel Spaß macht, aber auch Beschäftigung und Aufmerksamkeit braucht“, meint Catherine Vass, Besitzerin eines Springer Spaniels namens Bobby. Vielen neuen Hundebesitzern sei das nicht bewusst, und daher mache die Absolvierung des Sachkundenachweises bereits vor der Anschaffung eines Hundes durchaus Sinn. Aber: „Ob dies in der Praxis auch wirklich so ablaufen wird, werden wir dann sehen.“

„Zu viele Ausnahmen“

Die Kritik an der Novelle ist allerdings auch laut. „Was das Gesetz jedoch noch wesentlich sinnvoller machen würde, wäre, wenn man Grundlagen bereits vor der Anschaffung eines Hundes hören würde“, kritisiert die erfahrene Hundetrainerin die Novelle jedoch auch. „Sechs Monate nach Anschaffung ist es möglicherweise manchmal schon zu spät.“

Ähnlich sieht dies auch Andrea Specht, Präsidentin des NÖ Tierschutzverbandes und Verhaltensberaterin für Hundehalter: „Die Wissensvermittlung VOR dem Erwerb wäre zielführender. Das ist überspitzt formuliert so, als dürfte man bereits vor dem Erwerb des Führerscheins einen PKW lenken.“

Inwiefern der Nachweis und die zahlenmäßige Beschränkung tatsächlich zu mehr Sicherheit führen, ist jedoch fraglich. „Probleme bereiten diejenigen, die sich ohnehin nicht an entsprechende Vorgaben halten“, meint Neumann.

Die Beibehaltung der Klassifizierung einzelner Hunderassen als „besonders gefährlich“ bemängelt Andrea Specht überdies. „Diese Diskriminierung ist wissenschaftlich unhaltbar. Die Gefährlichkeit kann nicht an einer Rasse festgemacht werden.“

Problematisch seien außerdem zu vielen Ausnahmen, etwa für Jagdhunde. „Es gibt aber keine Ausnahmen für Hundebesitzer, die ihre Ausbildung bei nicht dem ÖKV angehörigen Trainern absolviert haben“, kritisiert Specht Sie vermutet, dass hier „vieles vom ÖKV beeinflusst worden ist, was für unabhängige Trainer einen wesentlichen Wettbewerbsnachteil bedeutet.“

Auch die starre Obergrenze von fünf Hunden pro Haushalt mache der Expertin zufolge wenig Sinn, da es viele Faktoren gibt, die bei der Beurteilung der Qualität einer Haltung berücksichtigt werden sollten. „Alles in allem scheint vieles unausgereift, was ich nicht nur als Präsidentin des NÖ Tierschutzverbandes, sondern auch als Verhaltensberaterin für Hundehalter sehr bedaure.“