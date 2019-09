Die Gemeindeführung hat 2018 mithilfe eines Unternehmensberaters, den Betrieben und einigen Personen aus Straß ein neues Tourismuskonzept entworfen. Heuer und im kommenden Jahr wird es umgesetzt.

Drei Hauptpunkte sind vorgesehen: der Wein und die Vinothek, das Freilichtmuseum in Elsarn sowie weitere Wanderwege und eine Mountainbikestrecke. Den Wein werden neue Riedentafeln und eine in Entstehung befindliche Handy-App („Straßertal-App“) vorstellen. Weitere Infos gibt es dann auf einer elektronischen Infotafel in der Vinothek. Im Freilichtmuseum Germanisches Gehöft, welches bereits saniert wurde, soll eine weitere Hütte gebaut werden. Auch darüber gibt es dann in der „Straßertal-App“ weitere und tiefergreifende Infos.

Drei bis vier neue Wanderwege und eine Mountainbikestrecke sind für das kommende Jahr geplant. Auch diese werden in der Handy-App dargestellt. Und überhaupt will sich Straß künftig mit neuen, grafischen Werbeauftritten ganz einheitlich der Öffentlichkeit präsentieren.