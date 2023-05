Steinkäuze in Straßer Weingärten

Es war eine Aktion des Zoologen Richard Zink von der Österreichischen Vogelwarte an der VetMedUni. Die Steinkäuze - eine kleine, kurzschwänzige Eulenart, die durch Zerstörung ihrer Lebensräume immer mehr gefährdet wird - haben in den Weinrieden des Weinguts Peter Dolle einen neuen Lebensraum erhalten: Die 20 Nisthilfen helfen der Eule in der Brutzeit, einen störungsfreien Nistplatz zu finden.

Initiative zur Ökologisierung des Weinbaus

Die Steinkauzbestände gehen seit einigen Jahrzehnten stark zurück. Hauptursache dafür ist der Verlust der ursprünglichen Lebensräume (Weidelandschaft), die dem Steinkauz geeignete Bedingungen zur Aufzucht der Jungen bieten. Die Straßer und umgebenden Weinrieden offerieren dem kleinen Kauz nicht nur wegen der vielen Feldmäuse ein attraktives Zuhause. Steinkäuze, die meistens knapp oberhalb der Bodenoberfläche fliegen, bewegen sich auch sehr häufig auf dem Boden fort. Dort jagen sie gerne Maikäfer, weshalb ihnen auch eine präventive Schutzfunktion für die Kulturen zugeschrieben werden kann. Mit diesem Artenschutz- und Forschungsprojekt hat das Weingut Dolle eine weitere Initiative zur Ökologisierung des Weinbaus gesetzt.

Interessierte können sich Weingut Peter Dolle, Herrengasse 2, 3491 Straß im Straßertale, über das Projekt informieren: 02735/2326, www.dolle.at, weingut@dolle.at.

